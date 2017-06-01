Snapdragon 835 işlemcisi, uçtan uca ekranı 8 GB RAM kapasitesi ve çift kamerasıyla dikkat çeken Nubia Z17 tanıtıldı.

Son birkaç haftadır çalkalanan Asya medyası, aslında bu cihaza dair söylenti kazanını kaynatmıştı. Bütün söylentileri doğrulayan özelliklere sahip olarak tanıtılan cihaz, akıllı telefon piyasasındaki ilk 8 GB RAM’we sahip telefonlardan birisi ooldu. Daha önce Asus, Zenfone AR ile bu adımı atmıştı.

Çin’li üretici Nubia’nın yeni telefonu Z17'nin tasarımı, aslında bir önceki cihazı olan Z11 ile aynı. Ancak yüksek performanslı çift kamerası, kesikli anten çizgileri gibi değişiklikler var. Metal gövdeye sahip olan cihazda parmak izi okuyucusu gibi artık klasikleşen özellikler de bulunuyor.

Nubia Z17 Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz işlemci

5.5 inç 1080P ekran

8GB RAM ve 128GB depolama alanı

İkinci versiyon: 6GB RAM+ 64GB / 128 GB depolama alanı

Gorilla Glass 5

2500 mAh Batarya (25 dakikada %50 şarj)

23MP + 12MP sensörlü f/1.8 diyafram açıklığa sahip çift arka kamera (2x optik 10x dijital zoom, 0.03 saniye odaklama süresi, portre modu)

16 MP geniş açılı, f/2.0 diyafram açıklığı bulunan ön kamera

6GB + 64GB Nubia Z17 versiyonu 411 dolar (1450 TL) etikete sahipken, 6GB + 128GB’lık versiyonun fiyatı 500 dolar (1770 TL). En üst düzeydeki süper amiral gemisi 8GB + 128GB’lık versiyon ise 573 dolar (2080 TL) etiketi bulunuyor.

Nubia Z17 resmi olarak 6 Haziran günü saat 10: 00'da Nubia'nın resmi mağazasında ve JD.com'da satışa çıkacak.