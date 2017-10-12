Çin pazarının en önemli üreticilerinden olan ZTE, fotoğraf çekmeyi sevenler için hem önde hem de arkada çift kamerası bulunan uygun fiyatlı nubia Z17 miniS'i duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, bu yılın başlarında tanıttığı nubia Z17S modelinin devamı niteliğinde olan nubia Z17 miniS modelini tanıttı. Full HD çözünürlükte 5.2 inç ekrana sahip olan cihazın hem önünde hem de arkasında çift kamera bulunuyor.

Arka kameraların her ikisi de 13MP çözünürlüğe sahip. Bu kameralardan birinde yalnızca siyah beyaz fotoğraflar çekilmesini sağlayan monochrome sensör bulunurken diğerinde standart RGB sensör bulunuyor. Ön tarafta ise 16MP ana selfie kamerası bulunurken, 5MP ikincil bir kamera sayesinde fotoğraflarda çok daha yüksek derinlik yakalanabiliyor.

Teknik Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 653

RAM: 6GB

Depolama: 64GB

Ekran: 5.2-inç Full HD

Arka Kamera: 13MP (RGB) ana, 13MP (monochrome) ikincil

Ön Kamera: 16MP ana, 5MP ikincil kamera

Batarya: 3200mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Nubia Z17 miniS, siyah, altın ve derin mavi olmak üzere üç farklı renkte, 303 dolarlık fiyat etiketi ile 19 Ekim’de satışa sunulacak. Ayrıca cihazın ‘Ege Mavisi’ adında ek bir renk seçeneği de bulunuyor, bu ürün ise 318 dolardan satışa sunulacak.