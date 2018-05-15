Nubia Z18'in Akıllara Zarar AnTuTu Puanı Ortaya Çıktı!

Nubia'nın, şirketin CEO'su tarafından yayınlanan AnTuTu puanı gerçekse gelmiş geçmiş en performanslı Android telefon geliyor olabilir.

Her ne kadar performansı ölçmek için belli bir kitle tarafından yeterli bulunmasa da AnTuTu'nun benchmark değerleri, akıllı telefon piyasasında önemli bir yere sahip. Bugün itibarı ile daha önce telefonun genel görüntüsüne dair bir mesaj paylaşan Ni Fei'den şaşırtıcı bir ekran görüntüsü geldi.

Şirketin CEO'sunun gerçeklik payı bulunmayan bir görseli yayınlama ihtimali elbette ki bulunmuyor. Yukarıdan da görebileceğiniz görsele göre 280.085 puanı gören telefonun bu puanının ne anlam ifade ettiğini anlamamız için isterseniz AnTuTu'nun ilk 10 sırasına bir göz atalım.

AnTuTu V7 - Güncel Top 10 Listesi

Samsung Galaxy S9+（G965U）- 264769 Puan Samsung Galaxy S9+（G965F）- 248251 Puan Samsung Galaxy S9（G960F）- 246485 Puan HUAWEI Mate 10 Pro - 213115 Puan Honor V10 - 212346 Puan OnePlus 5T - 212261 Puan HUAWEI Mate 10 - 211265 Puan OnePlus 5 - 209740 Puan Nokia 8 - 207693 Puan Google Pixel 2 - 207693 Puan

Listeden de görebileceğiniz gibi Şubat 2018'de yayınlanan bu listeye göre telefon belirtildiği gibi bir puana sahip olursa, Samsung Galaxy S9 Plus'ı dahi geride bırakıp birinci sıraya yerleşecek. Ni Fei'nin "Performans, bizim için hiçbir zaman zorlandığımız bir alan olmadı." söylemi, şirketin ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor.

Telefonun ne zaman duyurulacağını henüz bilmesek de, şu ana değin yayınlanan iki basit görselle bile ne kadar büyük bir beklenti oluşturdukları ortada.