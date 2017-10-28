Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda Aranacak!

ABD'li bilim insanı Prof. Dr. Raul Esprante, 4. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu"na katılmak için Türkiye'ye geldi. Esprante, Nuh'un Gemisi'yle ilgili Ağrı Dağı'nda araştırma yapacağını söyledi.

Nuh'un Gemisi'nin Ağrı'da olduğu zaten halk içerisinde konuşulan bir olaydı. Daha önce Türkiye ve Çin ortaklığında yapılan araştırmalarda da Ağrı Dağı’nın 4 bin metrelik noktasında Nuh’un Gemisi’nin kalıntılarının bulunduğu açıklanmıştı. Hatta araştırmacılardan Yeung Wing-cheung bulunan tahta parçalarıyla ilgili olarak, “Yüzde 100 Nuh’un Gemisi değil ama yüzde 99.9 öyle” demişti. Ayrıca 3 bin 500 metrenin üzerinde daha önce medeniyet varlığına rastlanmamıştı.

Amerikalı araştırmacı Profesör Paul Esprante'de bu kalıntıları incelemek için Ağrı'ya geldi. Profesör yaptığı konuşmada, Ağrı Dağı etrafındaki yerleri gezmeyi amaçladığını söyledi. Paul Esprante, Türkiye'deki araştırmacılarla beraber işbirliği yapabileceklerini de belirterek tüm bulguların kamuoyuna açıklanacağını ancak henüz ne bulacakları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da vurguladı.

İncil'in ilk kitabı olan Yaratılış 8:4'te Nuh'un Gemisi'yle ilgili olarak, 'Gemi yedinci ayın on yedinci günü Ararat dağlarına oturdu.' diye yazıyor. Araştırmacılar Ararat Dağı'nın Ağrı Dağı olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz sizce Nuh'un Gemisi gerçekten Ağrı'da olabilir mi?