Nuh’un Gemisi bütün çıplaklığıyla göründü söylemlerini mutlaka sizler de duymuşsunuzdur. Peki bu iddiayı kim ortaya attı?

Belgesel film yapımcısı Cem Sertesen, Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde olduğunu savunuyor. Buna istinaden de yer altı radar görüntülerinde Nuh’un Gemi’sinin gövdesinin göründüğünü iddia ediyor.

Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Erkan Kösedağ da, 42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Nuh’un Gemisi konferansında kalıntıların Doğu Beyazıt’ta olduğunu savundu. Açıklamasına şöyle devam etti: "İnsanlık tarihinin en büyük efsanesi olan Nuh'un Gemisi ile yalnız bizler değil, dünyanın dört bir yanından insanlar ilgileniyor. Avrupalısı, Asyalısı, Amerikalısı, herkes Nuh'un Gemisi'nin Türkiye'nin doğusunda olduğunu kabul ediyor ve bulunduğu şehir de işte Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi." diye konuştu.

23 yıllık araştırmaları sonucu Nuh’un Gemisi ile ilgili bir belgesel filmi çektiğini anlatan Cem Sertesen, film yayınlandığında ülke turizmine dünya çapında katkı sağlayacağına dikkat çekti. Konu hakkında konuşmaya devam eden Cem Sertesen şunları dile getirdi:

"Nuh'un Gemisi'ni İlhan Durupınar keşfetti, Ara Güler ilk fotoğraflarını çekti ve 1985 yılında Doç. Dr. Salih Bayraktutan ilk bilimsel araştırmayı yaptı. Haftalar süren çalışmanın sonunda alınan yer altı radar görüntülerinde gemi gövdesi görüldüğü bütün çıplaklığıyla kanıtlandı. Konuyla ilgili hazırlanan rapor, dönemin başbakanlığına verildi. Raporun final cümlesinde geçen yazıda İngilizce olarak, 'Evet bu bir gemi oluşumu izidir. Gövdeyi gördük ve bir an önce bölgede arkeolojik çalışmalar başlatılmalı' şeklinde bir ifade yer alıyordu."

Erkan Kösedağ konferansın ana konusunun Nuh'un Gemisi'nin izini anlatmak olduğunu dile getirdi ve konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Elimizde önemli doğal güzellikler ve tarihi değerler var. Bütün bu değerleri birleştirerek ülkemizin tanıtımına öncülük edecek bir turizm algısı oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konferans sonrasında Erkan Kösedağ ve Cem Sertesen, birlikte yazdıkları "Nuh'un Gemisi Asrın Keşfi" kitabını öğrenciler için imzaladılar.