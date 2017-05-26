Nükleer Bomba Yakınınızda Patlarsa Ne Yapmanız Gerekiyor?

Her şeyi yok eden bir güç olan nükleer bombaların yakınınızda patlaması halinde kurtulmanız için ne yapmanız gerektiğini açıkladık. İlk adım, kesinlikle bir arabaya binmiyorsunuz!

Kısa süre önce Kuzey Kore ile Amerika arasında yaşanan gerginlik nükleer bombalara kadar ilerlemiş ve Kuzey Kore, Amerika’yı nükleer bomba atmakla tehdit etmişti. Peki, yanınızda bir nükleer bomba patladığında ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Bir arabaya binip hızlıca oradan uzaklaşmak mı? Bilim insanları nükleer bombaya şahit olduğunuzda kesinlikle arabaya binip kaçmamanızı öneriyor.

Öncelikle bir nükleer bomba patladığında ve o sırada gözlerimizle bu patlamayı gördüysek, geçici körlük durumu yaşayabiliriz. Bu patlamanın ilk anında, turuncu bir ateş topu görünür ve yukarıya doğru boğuk alevler yükselir. Bu alevlerin üzerinden mor renkli siyah duman eklenerek mantar şeklinde bir buluta dönüşür. Bu görüntüyü gördüğünüzde en iyi ihtimalle 10 kiloton(20 milyon TNT) gücünde bir patlamaya şahit oldunuz demektir. 10 kiloton patlama, günümüzde güçsüz bir nükleer bomba olarak tanımlanabilir. 1945’te Hiroşima’ya atılan bombanın bile %66’sına denk geliyor.

Nükleer bombalarla neden bu kadar çok uğraşıyorsunuz diyebilirsiniz. Belirtmek isterim ki, dünya üzerinde 14.900 adet nükleer silah var ve bunların birçoğu 10 kilotonluk patlamanın yüzlerce, hatta binlerce katı büyüklüğünde. 10 kilotonluk patlama üzerinden hesap yapılmasının sebebi, ABD Hükümetinin planladığı 15 felaket senaryosundan ilki olarak bu güçte bir nükleer bombanın belirlenmesi. Bu güçte bir nükleer bombanın teröristler tarafından patlatılabileceği düşünülüyor.

Bir nükleer bomba patlaması gördüğünüzde panik yapmak son derece kabul edilebilir bir hareket olurdu. Tek bir kadrajda binlerce insanın ölümünü görmüş ve ölümün sizin üzerine doğru geldiğini düşünmeniz, normal olarak korkuyu yaratacaktır. Bu can havliyle arabaya binerek hızlıca oradan uzaklaşmak isteyebilirsiniz, ancak bilim insanları bu tarz olaylarda kesinlikle arabaya binmemenizi öneriyor. Bu, sokağa aynı can havliyle atılan, deneyimsiz ve ne yaptığını bilmez sürücülerle aynı yerde kalacağınız anlamına geliyor. Ayrıca aracın cam ve ince metalden oluşması sizi kesinlikle radyasyondan korumayacaktır. Aşırı radyasyona maruz kalan canlı vücudunun hücreleri, kendini yenileme yeteneğini kaybeder ve bağışıklık sisteminizi bozarak enfeksiyonlara karşı savaşmasını engeller.

Böyle bir güçten arabayla kaçmaya çalışmak, tam anlamıyla gereksiz bir hareket olacaktır. 10 kilotonluk bir patlamadan çıkan ateş topu, saatte 100 milin üzerinde hızla atmosfere yayılıyor. Patlamanın olduğu bölgede yer alan kum, kir, çimento ve diğer eşyalar parçalar halinde üzerinize gelebilir. Arabayla bir yere gitmeye karar veriyorsunuz, ancak rüzgarı ve yağmuru hiç hesaba katmıyorsunuz. Bu iki etken radyasyondan kaçışınızı engelleyecektir.

Bulunduğunuz yerden arabayla kaçmamanız gerekiyorsa ne yapmalısınız?

Bir nükleer facianın ilk etkisinden bir şekilde kurtulduysanız sıradaki yapmanız gereken şey, sağlam bir yapı bulmaktır. Mantar bulutunu gördüğünüz anda vakit kaybetmeden kalın betonları bulunan bir sığınağa girin. Bu alanlar arasında eğer imkanınız varsa bodrum katları en korunaklı alanlardır. Bu alanda en az 12-24 saat kalmanız gerekiyor. Elinizde içecek su ve erzak varsa, 24 saatten daha fazla da kalabilirsiniz. İletişim aygıtınız varsa yardım isteyebilirsiniz, ancak telefon gibi cihazlar baz istasyonlarının kalmamış olma ihtimalinden dolayı her zaman çalışmayabilir. Bunun için yanınızda bir radyo bulundurmak her zaman en doğru adım olacaktır. Evinizde ve iş yerlerinizde bu ve benzeri felaket senaryoları için radyo bulundurmanız gerekiyor. Böyle zamanlarda acil yayınlar radyolar üzerinden yapılıyor. Umarım nükleer bombalar dünyanın bir daha görmeyeceği güçlerden olur, ancak ülke liderlerinin bu dünyayı ve üzerinde yaşayanları düşündüğünü sanmıyorum.

Bu haberimiz dışında “Nükleer bomba patlarsa nasıl hayatta kalırız?” videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.