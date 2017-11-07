Nükleer Füzyondan 8 Kat Güçlü Enerji Kaynağı Keşfedildi!

İsviçre’de yapılan ve yüzyılın bilimsel çalışması niteliğindeki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (CERN) araştırmacıları, nükleer füzyondan daha verimli ve çok daha az tehlikeli yeni bir enerji kaynağı keşfettiklerini açıkladılar.

Günümüzde yer yüzünde yaşayan yaklaşık 7.6 milyar insan, enerji ihtiyacının % 85’ten fazlasını hala fosil yakıtlardan karşılıyor. Üstelik bu yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları gibi doğaya karşı zararsız değiller. Bizi A noktasından B noktasına götüren benzinli arabalarımız, doğaya alfabeyi tersten saydırmaya başladı.

Dünya’nın en büyük enerji kaynağı ise yıldızı Güneş ve ondan gelen yüksek enerji. Mevcut teknolojimiz, güneş ışıklarındaki enerji miktarını yeryüzünden yansımadan evvel elde tutmak adına geliştiriliyor. Diğer yandan fizikçiler, güneşten gelen saf enerjiyi yeryüzünde üretmeye çalışarak alternatif kaynaklar arayışı içindeler. Bu kaynaklardan teorik olarak en çok göze çarpanı nükleer füzyon tekniği. Nükleer kelimesi dikkatinizi çektiyse, bu sistemin tehditlerini saymama gerek yoktur zannediyorum.

İklim değişikliklerini tetikleyen emisyonları azaltmak ve enerjiyi doğaya zarar vermeden verimli bir şekilde üretmek için, dünya devletleri ve özel kuruluşlar yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklandılar. Güneş ve rüzgar enerjisi gün geçtikçe yaygınlaşıyor ve kabul görüyorlar. Bilim insanları ise yıllardır en büyük umudumuz olan nükleer füzyondan daha verimli sistemler kurabileceklerine inanmaya başladılar. Hatta bu inanç, onları yeni bir enerji kaynağı keşfetmeye doğru itti.

Daha az “nükleer” ve 8 kat daha fazla enerji:

Nükleer füzyon kaynaklarını teorik olarak sabit tutmak zor ve bu iş için gerekli olan elementler oldukça nadir bir şekilde bulunuyorlar. Yani pahalı ve uzun vadede etkisiz bir sistem. Peki ya daha kontrol edilebilir bir enerji kaynağı varsa? Bu olasılık, Nature dergisinde yayımlanan ve Tel Aviv Üniversitesi’yle Chicago Üniversitesi araştırmacılarının imzasını taşıyan bir araştırmada ele alındı.

Araştırmacılar Marek Karliner ve Jonathan Rosner'a göre keşfettikleri yeni enerji kaynağı, kuark adı verilen atom altı parçacıkların kaynaşmasıyla meydana geliyor. Bu parçacıklar genellikle, parçaların atomlarından ayrıldığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı içinde, yüksek hızlardaki hareketlerin sonucunda oluşuyor. Ayrışmış kuarklar da birbirleriyle çarpışıp baryonlar olarak adlandırılan parçacıklara dönüşüyorlar.

Karliner ve Rosner'ın odaklandığı konu, kuarkların birleşmesi aşamasında nükleer füzyondan daha fazla enerji açığa çıktığını vurguluyor. Hidrojen füzyonunu temelinde barındıran nükleer füzyondan 8 kat daha fazla enerji açığa çıkıyor.

Araştırmacılar uzun bir süre bulgularını yayınlamamayı düşünmüşler. Çünkü bu keşif daha güçlü silahların yapılmasına olanak tanıyacak kadar geniş yelpazede kullanılabilir. Ancak çalışmalarını ilerletince söz konusu çarpışma sürelerinin bir piko saniyede gerçekleştiğin anlamışlar. Yani silah olarak kullanmak adına çok hızlı gerçekleşen reaksiyonlar söz konusu.

Parçacık Füzyonu olarak adlandırdıkları bu sistem, pratikte uygulama yapmak için hazır değil. Bilim insanlarının bu keşfin ardından, daha kalıcı çözümlerle araştırmayı desteklemesi bekleniyor.

Teorinin gerçekliği kanıtlandığına göre gelinen aşama, her zamanki gibi keşfin gerçeğe dönüşmesini sağlayacak uygun teknolojik materyallerin üretilmesi. Bakalım zamanla Güneş’e olan bağlılığımıza son verecek bu iddialı çalışmayı gerçekte görebilecek miyiz?