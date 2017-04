Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer özellik taşımayan en büyük bombası, Afganistan'da kullanıldı. "Bombaların Annesi" olarak tanınan söz konusu silah 9800 kilo ağırlığında ve 11 ton patlayıcıya denk.

Afganistan yetkilileri cuma günü yaptıkları açıklamada, ABD ordusu tarafından savaşta kullanılan en büyük bombanın(nükleer özelliği yok) atıldığını duyurdu. İddialara göre Afganistan'daki bir tünel kompleksine yapılan saldırı sonucu 36 IŞİD militanını hayatını kaybetti. Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, birkaç IŞİD mağarasının ve mühimmatın yok edildiğini söyledi. Nangarhar şehrinde bulunan Achin bölgesinde yaşayan 50 yaşındaki Hakim Han, "Bu grup için yüz kat daha fazla bomba atılmasını isterdim" ifadelerini kullandı.

Kabil'deki ABD askeri karargahı, bombanın Perşembe günü yerel saatle saat 17:30'da Afganistan İslam Devleti grubunun faaliyet gösterdiği bir tünel kompleksi Nangarhar'a düştüğünü açıkladı. Hedef, Pakistan sınırına yakındı ve bazı Pakistanlılar bile patlamayı duydu. ABD, Afganistan'da çoğunlukla Nangarhar'da olmak üzere 600 ila 800 IŞİD militanı bulunduğunu tahmin ediyor.

Başkan Donald Trump, operasyonu "çok, çok başarılı bir görev" olarak nitelendirdi. Resmi olarak GBU-43B adıyla bilinen bomba 11 ton patlayıcıya denk. Operasyon sırasında hiçbir sivil zarar görmediğini açıklayan Amerikalı kaynaklar, saldırı hakkındaki detayları paylaştı. 11 tonluk patlayıcıya denk bombanın büyüklüğü 10 metre civarında ve akıl almaz bir tahrip gücüne sahip.

Bildiğimiz, MOAB son derece güçlü bir silah. İlk kez 2003'de Irak savaşı için geliştirilen bomba, resmi olarak GBU-43 / B Massive Ordnance Air Blast ismiyle biliniyor. Silah, ziyadesiyle psikolojik dehşet yaratmak için kullanıldı. Bununla birlikte MOAB(Mother of the All Bombs) 2003'te savaş alanına taşındıktan sonra hem psikolojik hem de fiziksel olarak ABD ordusuna hizmet etti. Söz konusu bomba yaklaşık 9800 kilo ve GPS yönlendirme mimarisine sahip.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, nükleer olmayan silahın inanılmaz gücünü dünyaya ispatlamasından dolayı çok mutlu. Zira Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore adeta çatışmanın eşiğinde. Trump, gerekirse nükleer silah kullanmadan da gereken caydırıcılığı sağladığını düşünüyor. Söz konusu silah, Call of Duty: Modern Warfare 3'de tek seferde düzinelerce kişiyi öldürebilen bombaları andırıyor.

