Fukushima'daki Nükleer Santrale Giren Robot Arızalandı

Fukushima'daki patlama yaşanan nükleer santralin reaktörüne giren robot, nükleer sızıntılara dayanamayarak birçok işlevini yitirdi.

2011 yılında Fukushima'da bulunan nükleer santralde çıkan yangın sonucu ortaya çıkan nükleer sızıntı sonucunda Japonya, ciddi bir tehlike altına girmişti. Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hala insan hayatını ciddi anlamda tehlikeye atacak ve kalıcı hasarlara da neden olabilecek seviyede radyasyon bölgede yayılmaya devam ediyor.

Öte yandan Japon yetkililer bölgeyi olduğu gibi terk etmek yerine hala devam eden nükleer sızıntıyı engellemek ve radyasyon oranını düşürmek için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi tarafından nükleer sızıntıyı engellemek için tasarlanan robot ilk kez nükleer reaktöre görev için gönderildi.

Şirketin elindeki tüm imkanları kullanarak geliştirdiği robotun başarılı olması beklenirken ne yazık ki beklenen olmadı. Robot yüksek radyasyona maruz kalarak önce kameralarını sonra da diğer sistemlerini kaybetti. Tam anlamıyla yok olmak üzere olan robot, son müdahaleyle geri çağrılarak kurtarıldı.