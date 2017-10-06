Nükleer Silahların Yok Edilme Kampanyasına Nobel Barış Ödülü

Dünya üzerindeki bazı ülkelerde bulunan nükleer silahların kaldırılmasına yönelik kampanya Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

İnsanlar neden kendilerini yok edecek bir şeyi üretirler? Kendinde bunu yapmaya hak gören belirli bir topluluk tarafından üretilen ve tüm dünyaya zarar veren nükleer silahların yok edilmesine yönelik kampanya, 2017 Nobel Barış Ödülü’nü kazandı.

Nükleer silahların herhangi bir kullanımından oluşacak insani sonuçlara dikkat çekmeye çalışan ve bu silahların anlaşmaya dayalı yasaklanmasını içeren kampanya, Nobel’in de ilgisini çekti ve barış ödülüne layık görüldü.

Norveç Nobel Komitesi, Ican olarak bilinen Cenevre merkezli grubun nükleer silahların, biyolojik ve kimyasal silahlarla aynı yasalara tabi olmadığını gösteren “yasal boşluğun” doldurulması için yaptığı çalışmalara destek verdiğini açıkladı.

Günümüzde her geçen gün biraz daha gerilen Amerika - Kuzey Kore hattı potansiyel bir nükleer savaşa ev sahipliği yaptığı için tüm dünya ülkeleri kırmızı alarm konumunda bulunuyor.

Açıkçası ülkelerin kardeş kardeş güçlerinden vazgeçeceğini öngöremiyorum. Keşke dünyada hiçbir kitlesel silah olmasa, ancak şu anda geri dönüşü olunmayan bir noktaya girildi. Nükleer savaşın dünyaya ve insanlığa karşı zararlarını gözümüzle görmeden rahat edemeyeceğiz sanırım.

Bu konuda sizin yorumlarınız nedir? Sizce hala tüm ülkeler bu güçten vazgeçebilirler mi?