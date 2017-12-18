Yapılan anlaşmalara göre nükleer silahlarını uzun süre önce Avrupa'dan çekmesi gerektiğini belirten Rusya, Amerika'nın anlaşmanın ruhunu zedelediğini söylüyor.

Kıdemli bir Rus diplomatın yaptığı açıklamaya göre Amerika’nın, Avrupa’da bulunan nükleer silahlarını güçlendirmek yerine, uzun süre önce geri çekmesi gerekiyordu. Moskova, gündemdeki güçlendirme planlarının bu bombaları, gerçek bir savaş için daha uygun hale getireceği konusunda endişeli.

Amerika’nın Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda ve Türkiye gibi ülkelerde NATO’nun nükleer paylaşım programı dahilinde tahminen 200 civarında B61 nükleer bombası bulundurduğu biliniyor. Rusya ise Soğuk Savaş döneminden sonra bu bombaların diğer ülkelerde bir düşmanlık göstergesi olarak tutuluyor olmasından rahatsız.

Rusya Dış İşleri Bakanlığı’nın Silahsızlandırma Ve Ordu Kontrol Birimi Başkanı Mikhail Ulyanov RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada “Rusya, uzun zaman önce nükleer silahlarını ulusal sınırlarına çekti. Amerikan tarafının da aynı şeyi uzun zaman önce yapmış olması gerekirdi diye düşünüyoruz… Bazı emekli Amerikalı ordu mensuplarına göre geri çekmek yerine, günümüz teknolojisinin beraberinde getirdiği daha yüksek yüksek hassasiyete sahip, kısmen de azaltılmış patlama şiddeti çalışmaları gösteriyor ki, bilakis bu silahları güçlendirmeyi düşünüyorlar” diyerek, Moskova’nın, Amerika’nın ‘yenileme’ kılıfı altında, Avrupa’ya yeni nükleer bomba gönderme planları olduğundan şüphelendiklerini sözlerine ekledi.

Amerikan Ulusal Nükleer Güvenlik Bakanlığı Ağustos ayında yaptığı bir duyuruda, ikinci B61 bombasının testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirmişti. Bu bomba, orijinalinin nükleer savaş başlığı taşımayan 12. Vesiyonu. İlk deneme Mart ayında gerçekleştirilmişti. Mod12 versiyonu, 2019 yılında başlatılması beklenen eski tasarımların yenilenerek farklı numaralarla adlandırılması işlemine atıfta bulunuyor.

Moskova, Amerika’yı sadece nükleer silaha sahip olmayan ülkelerde nükleer silah bulundurduğu için eleştirmekle kalmayarak, aynı zamanda NATO müttefiklerini bu bombaların kullanımı konusunda da eğitmekle suçluyor. Rusya bu tip hareketlerin, Amerika’nın nükleer silahların yaygınlaşmasını önleme anlaşmasının ruhuna ters davrandığı inancını doğurduğuna inanıyor.

Trump yönetimi, Rusya’ya ayak uydurmak amacıyla Amerika’nın nükleer cephanesini güçlendirmek için 1 trilyon dolar harcamayı planlıyor.