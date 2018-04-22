  • Nusret'in 2.5 Milyar Dolarlık Borcu Yeniden Yapılandırılacak

Nusr-Et'in 2.5 Milyar Dolarlık Borcu Yeniden Yapılandırılacak

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Dünya genelinde çok büyük bir ün sahibi olan Nusr-Et'in borçları kabarıyor. 2.5 milyar dolar değerindeki borcu yapılandırmaya gidecek olan Doğuş Grubu, geçtiğimiz hafta Nusr-Et'i de bünyesinde barındıran bir şirketinin %17'lik hissesini satmıştı.

Milyarder Ferit Şahenk'in yöneticisi olduğu Doğuş Holding, Nusr-Et'in arkasındaki en güçlü şirket olma niteliği taşıyor. Ferit Şahenk'in bu hafta yerli kredi kuruluşlarıyla yapacağı görüşmelerde, Nusr-Et'in borçlarının %40'ını yapılandıracağı iddia ediliyor. 

Tüm Dünya tarafından "Salt Bae" olarak tanınan Nusr-Et ve Zuma adlı restoranların "para babası" olarak bilinen Doğuş Grubu, şirketin 2.5 milyar dolarlık borçlarını yeniden yapılandırmak için müzakereler yapmaya hazırlanıyor. 2,5 yıl vadeli borçları 5,5 yıllık olarak uzatmak isteyen Doğuş; önümüzdeki 2 yıl boyunca borçların anapara değerini ödemeyi es geçip, sadece faizlerini ödemek istiyor.

Yeniden yapılandırılan kredilerin %80'lik kısmının teminatı olarak şirketin İspanya'da bulunan otelleri dahil çeşitli mal varlıkları gösterilecek. Bu konu hakkında Doğuş Holding tarafından bir açıklama gelmese de iddialar bu yönde. 
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2010 yılında Garanti Bankası'nın %31'lik hissesini 5.5 milyar dolara satan Şahenk, bu satışın ardından restoran, marina ve otel gibi projelere yönelmişti. Maddi anlamda bazı sıkıntılar yaşayan Doğuş Grubu, geçtiğimiz hafta Azumi ve Nusr-Et gibi markaların yer aldığı d.ream International BV adlı şirketin %17'lik hissesini sattı. Singapur ve Londra merkezli iki yatırım şirketine satılan hisseler, şirkete 200 milyon dolar kazandırdı. 

Kaynak : https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-16/salt-bae-diner-s-owner-said-to-start-talks-on-2-5-billion-debt
Etiketler: nusr-et, doğuş grubu
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