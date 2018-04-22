Nusret'in 2.5 Milyar Dolarlık Borcu Yeniden Yapılandırılacak

Dünya genelinde çok büyük bir ün sahibi olan Nusr-Et'in borçları kabarıyor. 2.5 milyar dolar değerindeki borcu yapılandırmaya gidecek olan Doğuş Grubu, geçtiğimiz hafta Nusr-Et'i de bünyesinde barındıran bir şirketinin %17'lik hissesini satmıştı.

Milyarder Ferit Şahenk'in yöneticisi olduğu Doğuş Holding, Nusr-Et'in arkasındaki en güçlü şirket olma niteliği taşıyor. Ferit Şahenk'in bu hafta yerli kredi kuruluşlarıyla yapacağı görüşmelerde, Nusr-Et'in borçlarının %40'ını yapılandıracağı iddia ediliyor.

Tüm Dünya tarafından "Salt Bae" olarak tanınan Nusr-Et ve Zuma adlı restoranların "para babası" olarak bilinen Doğuş Grubu, şirketin 2.5 milyar dolarlık borçlarını yeniden yapılandırmak için müzakereler yapmaya hazırlanıyor. 2,5 yıl vadeli borçları 5,5 yıllık olarak uzatmak isteyen Doğuş; önümüzdeki 2 yıl boyunca borçların anapara değerini ödemeyi es geçip, sadece faizlerini ödemek istiyor.

Yeniden yapılandırılan kredilerin %80'lik kısmının teminatı olarak şirketin İspanya'da bulunan otelleri dahil çeşitli mal varlıkları gösterilecek. Bu konu hakkında Doğuş Holding tarafından bir açıklama gelmese de iddialar bu yönde.

2010 yılında Garanti Bankası'nın %31'lik hissesini 5.5 milyar dolara satan Şahenk, bu satışın ardından restoran, marina ve otel gibi projelere yönelmişti. Maddi anlamda bazı sıkıntılar yaşayan Doğuş Grubu, geçtiğimiz hafta Azumi ve Nusr-Et gibi markaların yer aldığı d.ream International BV adlı şirketin %17'lik hissesini sattı. Singapur ve Londra merkezli iki yatırım şirketine satılan hisseler, şirkete 200 milyon dolar kazandırdı.