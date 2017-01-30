Nusr-et’in Mobil Oyunu Çıktı: Salt Chef!

Şu sıralar tartışmasız dünyanın en popüler fenomeni olan Nusret Gökçe’nin bir de mobil oyunu çıktı.

Dünya genelinde #saltbae hashtag’leriyle meşhur tuz dökme hareketinin taklit edilerek paylaşımlar yapılan, ünlü ya da ünsüz fark etmeksizin herkesin tanıdığı isim olan Nusr-et’in mobil oyunu piyasaya sürüldü.

Şimdilik iOS platformu için geliştirilen oyunun adı Salt Chef (Tuz Şefi). Amacınız ise eti yakmadan pişirmeye çalışmak. Eğer bunu yapabilirseniz eti tuzlama işlemini Nusr-et’in meşhur hareketiyle gerçekleştiriyorsunuz.

iOS 7 ve üzerindeki sürümleri destekleyen oyunu iPhone dışında iPad ve iPod touch gibi cihazlar üzerinden oynayabiliyorsunuz. Türkçe dil desteğinin de olmasını ümit etmiştik ama maalesef İngilizce dışında sadece Fransızca, Japonca ve Çince dillerini destekliyor. Oyunu şuradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.