Nusr-et’in ‘Salt Bae’ Akımına Ayak Uyduran Razer’dan Eğlenceli Tanıtım Videosu

Bilgisayar oyuncuları için yüksek kalitede ekipmanlar üreten Razer, yeni klavye serisi Chroma’yı son dönemin popüler akımı ‘Salt Bae’ ile tanıttı.

Nusr-et (asıl adı Nusret Gökçe), şu an tartışmasız dünyanın en popüler insanı. Kendine has et kesme ve tuz atma stiliyle herkesin tanıdığı isimlerden bir tanesi olan Nusret Gökçe, teknoloji dünyasına da malzeme vermeye devam ediyor.

Min-Liang Tan ve Robert Krakoff tarafından 1998 yılında ABD’de kurulan, oyuncular için yüksek kalitede ekipmanlar üreten şirket Razer, Chroma serisi oyuncu klavyesini tanıtmak için Salt Bae akımına ayak uydurdu. Klavyeyi Nusret Gökçe’nin stili gibi sanki etmişçesine tutan videodaki arkadaş, daha sonra elindeki klavye temizleyiciyle cihazı et keser gibi kesmeye başlıyor. Tuz döküm işlemi ise oldukça orijinal olmuş :)

Razer oldukça eğlenceli bir video hazırlamış, izlemenizi tavsiye ederim.