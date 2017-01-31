Nusr-et, Instagram’da Takipçi Rekorlarını Paramparça Etti!

Dünya fenomeni olan ‘etçimiz’ Nusr-et, Instagram’daki takipçi sayısını da inanılmaz bir hızla arttırdı.

Nusr-et’in popülaritesi, Instagram’daki takipçi sayısıyla bir kez daha kendisini belgelemiş oldu. Dünyanın her yerinde restoran açma hedefiyle işi hayatına devam eden ve günümüzde de tüm platformlarda meşhur tuz dökme hareketi taklit edilen Nusret Gökçe, sadece son 10 günde Instagram’daki takipçi sayısını 1 milyon dolayında arttırdı.

Socialblade’in son 10 günlük verisine baktığımızda (ki bugün hala bitmiş değil), Nusr-et’in 1 milyona yakın takipçi kazandığını görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde (25 Ocak 2017) bir günde elde ettiği takipçi sayısı ise oldukça etkileyici: 150 bin. Günde ortalama 67 bin civarında takipçi kazanan Nusr-et, bir ayda ise 2 milyon gibi inanılmaz bir takipçi elde etmiş.

Bildiğiniz gibi Nusret Gökçe, herhangi bir sosyal medya uzmanıyla çalışmayıp Instagram hesabını kendisi yönetiyor. Bu sebeple kendisinin aslında çok daha yüksek takipçi sayılara ulaşabileceği, fakat profilini sıradan bir Instagram kullanıcısı gibi kullandığı için de bu sayılarda kaldığı söyleniyor. #Saltbae hashtag’li paylaşımlar devam ettiği sürece Nusr-et’in takipçi sayısını aynı hızda (belki de daha hızlı) arttıracağını söylemek mümkün.