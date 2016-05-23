Yeni fenomenimiz Nusr-et’in paylaştığı son fotoğrafta Leonardo DiCaprio’nun sanki bizlerden birisiymiş gibi görünmesi hakkında yapılan en güzel photoshop montelerini derledik.

Yo yoo, bu adam kendisini giderek aşmaya başladı. Ününe ün katmaya devam eden ‘biricik’ fenomenimiz Nusr-et’in Dubai’deki şubesine bu sefer 2016 yılının Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio konuk oldu.

Fenomenimiz yine klasik hareketiyle ete tuzunu dökerken fotoğrafta bu sefer en çok dikkat çeken detay DiCaprio oldu. Gömleği, ceketi, şapkası, ağzındaki kürdanıyla sanki bizlerden biri gibi görünen DiCaprio için yapılmış en komik photoshop montelerini bir araya getirdik.

Aşağıda Nusr-et'in paylaşımını göreceksiniz.

Buradan sonra da yapılan en komik montelemeler yer alıyor :)