Dünyaca ünlü Narcos dizisinde tanıtım filmi yayınlanan Nusret, Narcos dizisinde yer almayacak. Nusret'e tepkiler geliyor.

Dünyanın en ünlü dizilerinden olan Narcos’ta oynayacağı haberleri çıkan Nusret’in konuk oyuncu olmayacağı açıklandı.

İnternet dünyasının en ünlü isimlerinden birisi haline gelen Nusret'in, Narcos dizisinin 3. sezonu için konuk oyuncu olacağı konuşuluyordu. Bu olayın ardından Nusret’in yer aldığı kısa bir tanıtım filmi de yayınlayan Narcos, herkese bayrakları astırmıştı. Olayın ardından Nusret’ten hiçbir açıklama gelmediği için Narcos’ta oyuncu olacağını düşünmüştük, ancak yayınlanan bölümlerde görmüş olduk ki dizide Nusret yer almıyor.

Habertürk yazarı Mustafa Doğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Narcos başka ünlülerle de böyle projelere imza atıyor. Bu projeler sonucu ödeme yapmayan ünlü dizi, tüm bunları gönüllülük esasına dayalı bir “tanıtım filmi” olarak gerçekleştiriyormuş. İşin ilginci bunca zamandan beri belli olan bu olay Nusret tarafından açıklanmaması, olayların olduğundan farklı görülmesine sebep oldu.

3. sezonunun yayınlanmasının ardından dizinin bölümlerinde gözükmeyen Nusret'in Netflix Türkiye'nin açıklamasına göre dizide yer almadığı belirtildi. Dizi, lansmanı öncesinde izleyicileri heyecanlandıracak benzer projeleri hayata geçiriyormuş. Narcos’un üçüncü sezonunda Türkiye’deki izleyicilerin artması için Nusret’le işbirliği yapılarak bir tanıtım filmi hazırlanması istenmiş.

Kolombiya’ya giderek dizideki Cali kartelinin patronlarına et pişirip elleriyle servis eden Nusret, dünyaca ünlü tuz hareketini yaptığı kısa bir video hazırlamıştı. Normalde dizide oynamadığını açıklayabilecekken hiçbir açıklamaya yapmayarak insanları “kandıran” Nusret’e tepkiler gelmeye devam ediyor.