Nusret, Narcos’ta Oynamak İçin Paraya Kıymış!

Tuzlama hareketi (Salt Bae) ile ünlenen Nusret Gökçe'nin, Narcos'ta oynamak için 1 milyon TL ödeme yaptığı iddia edildi.

Nusret Gökçe’nin Narcos dizisinde rol kapmak için film şirketine ödeme yaptığı açığa çıktı. Habere göre Nusret Gökçe, son günlerde oyunculuğa merak sarmış.

Narcos’un üçüncü sezonunda kamera karşısına geçen Nusret, dizide konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Yeni rolü yine ateş başında geçen Gökçe bu rol için firmaya tam olarak bir milyon lira ödemiş. Geçtiğimiz Mart ayında dizinin setinde Pedro Pascal’la çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan Nusret’in oyunculuk merakı, zamanla hırsa dönüşecek gibi görünüyor.

Kendisini yakında Games of Thrones’ta zombi çevirme yaparken görürsek şaşırmayın!