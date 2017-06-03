Rap şarkılara tepki veren popüler yabancı YouTuberlar, son aylarda onlarca Ceza'nın şarkılarına tepki verdikleri videolar yayınladı.

YouTube'un popüler tepki kanallarını hepimiz artık biliyoruz. Bu videolarda bir konuda uzman ya da halkın içinden rastgele seçilmiş kişiler, belli şeyleri deneyimliyor ve denedikleri şeyler hakkında yorum yapıyor. Özellikle ABD gibi ülkelerde fazlasıyla popüler olan bu konsept, bu kez Türk rapçi Ceza'yı konu edindi.

Özellikle rap şarkılara tepki veren onlarca YouTube kanalı, son birkaç aydır bir anda Türk rapçi Ceza'nın Suspus ve Holocaust gibi şarkılarını dinlerken tepki verdikleri videolar yayınlamaya başladı. Bu videolar 1.000 - 300.000 arası görüntülenme alırken bir anda yaşanan patlamayla birlikte üç ayda onlarca Ceza şarkılarına reaksiyon videosu yayınlandı.

Bu viral patlamasıyla birlikte hem dünyada hem de ülkemizde tanınan ve Türkçe rapin üstadı yakıştırması yapılan Ceza dünyadaki şöhretini arttırmış oldu. Ayrıca Ceza'nın şarkılarına yapılan yorumların genellikle olumlu olduğunu da belirtelim.

Ceza'nın bu şarkısına yapılan tepki videolarından birini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: