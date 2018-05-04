Resmi Twitter hesabından 4 Mayıs Dünya Parola Günü'nü kutlayan Nutella, verdiği parola tavsiyesiyle birçok kişinin başını yakmış olabilir.

Her yıl mayıs ayının 4'ünde kutlanan Dünya Parola Günü, dünya çapında insanların şifrelerinin ne kadar güvenli olduğunu gözden geçirmesi ve siber dünyadaki güvenlik açıklarını düşünerek kapatması için ortaya çıkmış bir fikrin ürünü. Nutella'nın Twitter hesabı, belki de bu günün anlam ve önemine en uymayacak, nüktedan bir tweet attı.

Bugün Dünya Parola Günü: Siz de her zaman kalbinizde olan bir kelimeyi parola olarak seçin: "Nutella" gibi yani! Gerçek bir Nutella hayranı hiçbir zaman şifresini unutmaz. "

Nutella'nın Twitter hesabında verdiği bu esprili tavsiyeyi ciddiye almayı düşünen varsa şimdiden uyaralım: Daha önce kırılmış parolaların veri tabanını tutan, 'haveibeenpwned' isimli web sitesine göre, Nutella parolası şu ana dek tam 20.833 kez kırılmış durumda. Sadece 7 karakterlik, harflerden oluşan, hiçbir numerik veya özel karakter barındırmayan bu tip şifrelerin kullanılması, hesaplarınızın başkasının eline geçmesi için davetiye çıkarmak anlamına geliyor.

Elbette Nutella'nın attığı tweet'in hiçbir gerçeklik payı yok; buna karşın ciddi bir tavsiyede bulunmamızı isterseniz, parola oluşturma işlemini her yeni sitede sizler için yapan ve bunları güvenilir bir veri tabanıyla saklayan Lastpass, Keepass, Dashlane ya da 1Password gibi yardımcı yazılımları kullanabilirsiniz. Dünya Parola Günü'nüz kutlu olsun!