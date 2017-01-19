Nutella, ‘Kanserojen Madde’ İddialarına İstanbul’dan Yanıt Verdi!

Nutella’da kullanılan palm yağının kansere yol açtığı yönündeki iddialara karşılık olarak ürünün üreticisi olan İtalyan Ferrero firması, bugün İstanbul’da bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara cevap verdi.

Nutella’nın üreticisi olan İtalyan firma Ferrero, İstanbul’da yaptığı toplantı ile palm yağının kansere yol açtığı şeklinde yapılan açıklamalara cevap verdi. Şirketin Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, toplantıya yaptığı şu konuşmayla başladı: "Hodri meydan. Yanlış anlaşılmasın, bununla ilgili söylemeye çalıştığımız şey; bizim kendimize olan güvenimiz, kendimize olan inancımızla alakalı. Biz ürünlerimizin güvenli olduğu hususunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ürünlerimizin her koşulda, güvenli olduğunun altını çizip, bunun arkasında olduğumuzu tekrar etmek istiyorum."

Ürünlerini tüketen kullanıcılarından bu tür karalama kampanyalarına kulak asmamalarını söyleyen Gümüşlüoğlu, 50 yıldır palm yağı kullandıklarını, nötr tadı olan bu yağı da kullanmaya devam edeceklerini belirtti. Haberlere konu olduğu gibi palm yağını 200 dereceye kadar değil, 80 dereceye kadar ısıttıktan sonra kullandıklarını söyledi.

Başta Manisa’daki fabrikaları olmak üzere tüm üretim sürecini basın ve kamuoyu ile paylaşmaya hazır olduklarını söyleyen Gümüşlüoğlu, “Bahsi geçen Palm yağı, çok sevdiğimiz meyvelerden bir tanesi. Bütün çıkan haberlerden sonra hepimiz, konuyla ilgili şuana kadar bildiklerimizin içinde kaçırdığımız bir şey oldu mu diye kendi kendimizi sorguladık. Palm yağı son derece önemli bir antioksidandır. Palm yağıyla ilgili dünyada herhangi bir yasaklama yoktur" şeklinde konuştu.