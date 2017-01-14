Nutella Raflardan İnebilir! Bakanlık Nutella İncelemesi Başlattı!

"Nutella skandalı" giderek ciddi bir hal alıyor. Avrupa'nın ardından ülkemizde de Nutella'ya yönelik inceleme başlatıldı.

Popülerliği alıp yürümüş ve tüketici sayısı ciddi oranlara çıkmış İtalya merkezli gıda üreticisi Ferrero’nun çikolata-fındık ezmesi ürünü Nutella, birkaç gündür dünya genelinde gıda otoritelerinin gözetimi altında.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) yayınladığı son rapora göre, Nutella'nın içerisinde bulunan palmiye yağının kanserojen madde olduğu saptanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün de hakkında uyarılarda bulunduğu palmiye yağı, Nutella'nın olmazsa olmazlarından.

Nutella'nın o meşhur yayılmasının palmiye yağı ile sağlandığını belirten üretici firma Ferrero, krizin büyümesinin ardından bir reklam filmi yayınlanmış ve söz konusun yağın tehlike arz etmeyecek şekilde kullanıldığını açıklamıştı.

Ancak ne reklam filmi ne de yapılan açıklamalar, Nutella'yı içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya yetmiyor.

EFSA'nın raporu doğrultusunda yavaş yavaş Avrupa'nın bazı yerlerinden raflardan indirildiği söylenen Nutella aynı kaderi ülkemizde de yaşayabilir. Nutella ile ilgili iddiaları değerlendiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun konuyla ilgili raporunu değerlendireceğini ve sonucu kısa sürede paylaşacaklarını söyledi.

Değerlendirme sonucunda palmiye yağının kanserojenliği onaylanırsa Nutella'ya elveda diyebiliriz.

Palmiye yağı neden bu kadar zararlı?

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında EFSA’nın yayınladığı bir raporda, 200 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda rafine edilen palmiye yağının diğer tüm yağlardan daha tehlikeli olduğu belirtildi. Palmiye yağındaki doğal kırmızı renginin sökülmesi ve kokusunu ortadan kaldırmak için yüksek sıcaklıklar kullanılıyor. Bu işlem esnasında da glisidil yağlı asit esterleri (veya GE) olarak adlandırılan atık maddeler oluşuyor.