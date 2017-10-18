Nuzzle İle LinkedIn'de Profesyonel Deneyim Paylaşımı

Yeni haber beslemesiyle LinkedIn'de profesyonel deneyimlerini paylaşan kişilerin hikayelerine erişebilecek, ilgilendiğiniz konularla ilgili haber içeriklerine dair videoları kolaylıkla bulabileceksiniz.

Friendster’ın eski sahibi ve CEO’su Jonathan Abrams’ın çıkardığı Nuzzel, bugün LinkedIn’le bağlantılı yeni entegrasyonunu duyurdu. LinkedIn hesabına bağlanan kullanıcılar, deneyim ve ilgi alanlarıyla ilintili olarak yapılan profesyonel tecrübeleri içeren paylaşımlara erişebilecekler.

Abrams e-posta ile yaptığı açıklamada, “Ekip üyelerimiz, Nuzzel yayınlanmadan önce yapılan dahili bir test esnasında, kişi listesinde bulunan profesyonellerin yüksek kalitede içerik paylaşımı yaptıklarını gördü. Nuzzel’ın LinkedIn entegrasyonu, kullanıcıları, ilgi çeken profesyonel içeriklerini LinkedIn’e göndermeye teşvik edecektir” diyor.

Nuzzel, diğer bir çok haber öne çıkarma uygulamalarında olmayan bir başka özelliğe daha sahip. Uygulama kendisini, profesyonelleri ve toplum üzerinde etki bırakan kişileri hedef alan, yüksek kalitede gazetecilik ve içerik mekanı olarak konumlandırıyor. Bu servis daha önce Facebook ve Twitter’ı destekliyordu. Önde gelen profesyonel sosyal ağ sitesinin de listeye eklenmesi, uygulamanın hedefine ulaşmasında kesinlikle yardımcı olacaktır.

Nuzzel, LinkedIn entegrasyonuna ek olarak popüler haber içerikli videoları da öne çıkaran yeni bir video özelliğini de hizmete sundu. MTV News ve Mic gibi geleneksel metin tabanlı gazetecilikten video içeriğe yönelmekte olan haber organizasyonlarının sayısındaki artışı göz önünde bulunduracak olursak, akıllıca atılmış bir adım.

Videolar iki kategoriye ayrılıyorlar: ‘Videolarım’ ve ‘En Çok İzlenenler’. En çok izlenenlerde yeni içerik keşfi yapıyorsunuz. Yapılan bir denemede içerikler daha çok Business Insider, The Washington Post ve The Wall Street Journal’dan geldi ve konular genellikle kültür, politika ve teknoloji üzerineydi.

Nuzzel’ın yeni video besleyicisi ve LinkedIn entegrasyonu bugünden itibaren iOS, Android ve Web için kullanılabiliyor.