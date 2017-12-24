NVIDIA 32-Bit Sistem Desteğini Sonlandırıyor

Firmanın yaptığı son açıklamaya göre yeni çıkarılan 'Version 390' 32-Bit sistemlere yönelik verilecek son destek olacak.

32-bit OS’nin modası geçiyor. NVIDIA yaptığı bir açıklamada firmanın ekran kartı sürücülerinin ‘Version 390’ yapımının 32-bit Windows, Linux ve FreeBSD sistemlerini destekleyen son sürüm olabileceğini bildirdi.

64-bit sistemlerin norm olduğu günümüzde atılan bu adım sürpriz olmamakla birlikte, geçmişten kalan bilgisayarları kullanmak zorunda olan insanlar ve kurumlar da bulunuyor. Bu kişiler, 64-bit’in desteklemediği 16-bit ya da 32-bit uygulamaları çalıştırmak zorunda kalabiliyorlar.

Eski işletim sistemlerini kullanmak, daha az güvenli bir sistem kullanmak anlamına geliyor şüphesiz. WannaCry adlı fidye yazılımının İngiltere’nin sağlık hizmetlerini alt üst edebilmesinin nedeni de buydu. Hastanelerin kritik tıbbi ekipmanları kontrol etmek ve hasta verilerine ulaşmak için çeşitli sebeplerden ötürü kullandıkları eski Windows versiyonlarında bulunan bir açığı kullanmıştı söz konusu zararlı yazılım.

Eğer 32-bit sistem kullanıyor ve NVIDIA ekran kartı sürücüleriyle işlem yapıyorsanız, sisteminizi yükseltmeyi düşünmeye başlasanız iyi olur. Sistem değişikliği kısmen zahmetli bir iştir ama, eski bir teknolojiyi kullanmanın beraberinde getireceği güvenlik sorunlarının yol açacağı zahmetten daha fazla değildir.