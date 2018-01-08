Nvidia, 65 inçlik dev bir ekrana sahip, 4K 120Hz HDR görüntü kalitesi ile en iyi oyunları yağ gibi akıcı oynatan yeni oyuncu monitörlerini tanıttı.

CES 2018 tüm hızıyla devam ederken Nvidia oyuncuların ağzını açık bırakan ürünler tanıtmaya devam ediyor. Bu ürünlerden en dikkat çekeni ise Nvidia’nın Acer, ASUS ve HP gibi donanım ortakları ile geliştirdiği bilgisayar oyunculuğuna yeni bir anlam katacak olan Büyük Format Oyuncu Monitörleri (BFGD) oldu.

BFGD, 65 inçlik bir ekranda 4K 120Hz HDR kalitede Nvidia G-Sync teknolojisi ve Nvidia Shield ile birlikte geliyor. Nvidia’nın açıklamasına göre bu muhteşem kombinasyon, oyunculara yağ gibi pürüzsüz ve akıcı bir oyun deneyimi sağlayacak. Elbette ki bu ekran bir bilgisayara bağlı olacak ve grafikler asıl gücünü ondan alacak. Nvidia gerekli bilgisayar hakkında detaylı bir bilgi vermese de 4K oyun oynayabilmek için GeForce GTX 1080 tabanlı bir ekran kartı gerektiğini belirtti.

Nvidia BFGD, en üst seviyede görüntü kalitesi sunmak için 1000 nit maksimum parlaklığa ve DCI-P3 renk gamına sahip. G-Sync HDR teknolojisi saniyede 0’dan 240’a kadar ekran yenileme hızı sunarak görüntülerde oluşan yırtılmalar, tamamen ortadan kaldırılıyor. Ayrıca Nvidia’nın açıklamasına göre G-Sync monitörlerde hayalet görüntüler de söz konusu olmuyor.

Nvidia’nın GeForce pazarlama müdürü olan Matt Wuebbling, bilgisayar oyuncularının yüksek performans ve yüksek yenileme hızları beklediğini, fakat bu konuda şu ana kadar geleneksel monitörlerle sınırlandırıldıklarını söylerken, Nvidia’nın bu durumu değiştirdiğini ve yeni ekran teknolojileri ile oyunculara bekledikleri performans ve yenileme hızlarını vaat ettiklerini belirtti.