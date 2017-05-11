Yapay zeka öğrenimi üzerine çalışan geliştiricilere yönelik üretilen sistem, 400 sunuculuk performansı tek başına gösterecek kadar iddialı. Üstelik firmanın yapay zeka öğrenimi üzerine farklı fiyatlarda seçenekleri de var.

Görüntüleme teknolojileri söz konusu olduğunda akla gelen ilk şirkeler arasında NVIDIA yer alır. Genelde oyunlarımız için en uygun ekran kartının hangisi olduğunu araştırırken NVIDIA ismiyle sıkça karşılaşmışızdır. Firma, 7. nesil işlemci mimarisini kullanan NVIDIA Tesla V100 kartını duyurdu.

Yapay zekada “derin öğrenme” olarak adlandırılan süreci güçlendirmek adına tasarlanan bu yeni donanım sistemi, 12 nonometre kalınlığındaki bir V100 işlemciye, 16GB HBM2 belleğe ve yapay zeka teknolojilerindeki rakiplerine nazaran kat kat daha iyi hesaplama gücüne sahip. Ayrıca şirketin benzer amaçları gerçekleştirmek amacıyla ürettiği DGX-1 isimli süper bilgisayarın GPU’su olarak görev yapıyor.

Yeni Volta destekli derin öğrenme makinesi, şaşırtıcı derecede güçlü. NVIDIA'nın CEO'su ve kurucusu Jensen Huang, DGX-1V'nin 400 sunucunun yerini tek başına alacak kadar güçlü olduğunu ve tek bir vardiyasında bir haftalık hesaplamaları yapabileceğini iddia ediyor.

Bu yapay zeka tabanlı güç abidesi sistem, bugünden itibaren 149.000 dolarlık (533.000 TL) etiketiyle satışa sunulacak. Yapay zeka sistemleri üzerinde çalışmalar yürüten firmaların iddialı projeler ortaya atabilmesi için oldukça yeterli bir sistem olduğunu söylememiz gerekiyor.

NVIDIA ayrıca, DGX Station adı verilen "kişisel ve yapay zekalı süper bilgisayar" olarak adlandırdığı ürününü de tanıttı. Bu sistem, yukarıda bahsettiğimiz ürünün yarı performansını garanti eden ve bunu fiyatına yansıtan bir seçenek. 69.000 dolar (246.000 TL) fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Eğer yapay zeka geliştiriciliği için donanım almak uygun bir seçenek değilse firma bir seneçek daha sunuyor: NVIDIA Cloud. Bunun için temel anlamda şirketin bulut sistemi üzerinden yapay zeka öğrenemi için hizmet verdiği bir paket program desek yeridir. Bulut sistemi üzerinden Titan Xp, GTX 1080 Ti veya DGX sistemlerine entegre bir şekilde çalışmak mümkün olacak.

Firma olarak yapay zeka gelişimini ne kadar önemsediklerini belirten Jensen, "Makine öğrenimi tarihin en önemli devrimlerden biridir. Artık algoritmalar kendi algoritmalarını yazıyorlar, bunları yazılım haline getiriyorlar, bilgisayarlar kendi başlarına öğreniyor ve gelişiyorlar” şeklinde konuştu.