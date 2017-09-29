Nvidia CEO'su Yuang yaptığı konuşmada, Moore Yasası'nın öldüğünü, GPU'ların CPU'lardan daha hızlı geliştiğini söyledi.

Moore Yasası’nı belki daha önce duymuşsunuzdur. Intel’in kurucularından olan Gordon Moore tarafından ortaya atılan bu fikir, her iki yılda bir işlemcilerde bulunan transistör sayısının iki katına çıkacağını ve performans artışlarının da bunu takip edeceğini ön görmektedir. Bu fikir, uzun yıllar boyunca geçerli olsa da son yıllarda geçerliliğini kaybetmeye başlamıştır.

Nvidia kurucu ve CEO'su Jensen Huang, Pekin'de düzenlenen GPU Teknoloji Konferansı (GTC) Çin 2017'de yaptığı açıklamada, GPU alanındaki gelişmelerin, Moore Yasası’nın ölümüne yol açtığını söyledi. Huang ayrıca yaptığı konuşmada, Moore Yasası'nın öldüğünü söyleyen ilk büyük yarı iletken şirket başkanının kendisi olduğunu iddia etti.

Yapay sinir ağlarının de desteklemesiyle GPU alanında gelişmeler, CPU’ların ilerlemesini oldukça geride bıraktı. İşlemci transistörlerinde her yıl %50 artış olmasına karşın performans artışı %10 ile sınırlı kalıyor. Huang, Çin’in en büyük 5 e-ticaret şirketi olan Alibaba, Baidu, Tencent, JD.com ve iFLYTEK'in bulut teknolojilerini desteklemek için Nvidia Volta GPU’larını kullandıklarını sözlerine ekledi.

Jensen Huang, GPU’ların gelişimini bu hızla devam ettirdikleri takdirde ilerleyen yıllarda CPU’ların yerini alabileceklerine inandığını de belirtti. Geçtiğimiz yıllarda Intel, Moore Yasası’nın öldüğünü ortaya çıkaran raporları reddetmişti.