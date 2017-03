NVIDIA'dan DX12 Performansında Büyük Sıçrama

NVIDIA, yeni sürücü güncellemesiyle DirectX 12 performansında büyük artış yakaladı.

Ekran kartlarında performans skalasını yeni piyasaya çıkardığı GTX 1080 Ti ile arşa çıkaran NVIDIA, yayımladığı yeni sürücü güncellemesiyle de DirectX 12 performansında büyük artış sağlıyor. Windows 10 üzerinde çalıştırılan DX12 destekli oyunlar, sürücü güncellemesiyle birlikte %16'dan fazla performans artışı gösterecek.

Bu oyunların arasında en büyük performans artışı Rise of the Tomb Raider'da görülüyor. Oyunun FPS'sinde gözle görülür %33'lük bir artış söz konusu. Hitman da yeni güncellemeden nasibini çok iyi almış durumda. Onda da %23'lük bir performans artışı gözlemleniyor. Bu performans artışlarını %10 ile Gears of War 4, %9 artışla Ashes of the Singularity ve %4 ile Tom Clancy’s The Division takip ediyor.

Yeni güncellemenin en çarpıcı yanı şüphesiz bu performans artışı. Ancak oyun oynarken ekran görüntüsü almayı sevenler için Nvidia Ansel desteği yeni bir Tom Clancy oyunu için daha sunuluyor: Ghost Recon Wildlands.

Ansel, gelişmiş bir ekran yakalama yazılımı. Oyundan ekran görüntüsü almak istediğiniz anı donduruyor ve o an içerisinde üç boyutlu bir şekilde dolaşabilmenizi sağlıyor. Bu sayede istediğiniz açıdan bir görüntü elde edebiliyorsunuz. İsterseniz görüntüye sol taraftaki panelden iyileştirmeler de uygulayabiliyorsunuz.

Eğer bir sanal gerçeklik kitiniz varsa, Ansel ile 360 derecelik panoramik görüntüler de elde edebiliyorsunuz. Şu anda Ansel'in desteklendiği oyunlar ise şöyle: Dishonored 2, Mirror’s Edge Catalyst, Watch Dogs 2, The Witcher 3: Wild Hunt ve The Witness. Bu liste büyümeye devam edecek ve çok büyük ihtimalle gelecek haftalarda piyasaya sürülecek olan yeni Mass Effect: Andromeda için de bu destek sunulacak.