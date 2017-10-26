Mac Bilgisayarında Yüksek Kaliteli PC Oyunları Nasıl Oynanır

Mac bilgisayarda üst düzey PC oyunları oynamak güzel olmaz mıydı? Nvidia GeForce Now uygulaması ile Mac bilgisayarında muhteşem PC oyunları oynayabileceksiniz.

Bilgisayardan oyun oynamak Steam’in de desteği sayesinde iyiden iyiye popüler bir hal almaya başladı. Eskiden konsola çıkan oyunları kıskanan PC oyuncuları varken, günümüzde PC oyunlarını kıskanan konsol oyuncuları oluşmaya başladı. PlayerUnknown’s Battlegrounds gibi oyunlar, bu kıskançlıkta önemli faktörler yaratıyorlar.

Konsol oyuncularını bile Windows’la çalışan bir PC almaya iten bu oyunlar her ne kadar çok güzel olsa da elinde MacBook Pro gibi güçlü bilgisayar olmasına rağmen oyun oynayamayan insanların da sinirini bozuyor. Neyse ki Macbook’larınızı resmi bir oyun makinasına dönüştürecek yeni bir yazılım ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden Nvidia’nın elinden çıkan GeForce Now uygulaması sayesinde normalde Windows PC işletim sistemine sahip olan oyunları MAC bilgisayarınızda oynayabileceksiniz. Şu anda beta sürümünde olan GeForce Now, “Mac’lerde oyun oynanmıyor yaa” cümlesini tarihin tozlu sayfalarına gömecek.

Nvidia GeForce Now’ı hemen test etmek istiyorsanız buraya tıklayarak resmi Nvidia linkine ulaşabilirsiniz. GeForce Experience’e benzeyen bir ekranla gelen uygulamada Nvidia hesabınız yoksa oluşturarak uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Bunu tamamladıktan sonra CS:GO, PUBG, Overwatch, Fortnite, Fallout 4, Destiny 2, Shadow of War gibi pek çok oyuna ulaşabiliyorsunuz. Uygulama, Steam ve Battle.net dahil olmak üzere diğer oyun platformlarına portal oluşturarak uygulamaların açılmasını sağlıyor.

Macbook’un kalitesi ile Nvidia kusursuzluğu ortaya çıkınca Destiny 2 gibi üst düzey grafik işlemi gerektiren oyunları bile sorunsuz oynamak mümkün. İnanması güç olabilir, ancak bu uygulamadan sonra insanlar oyun oynamak için Windows işletim sistemine yönelmek zorunda kalmayacak.

GeForce Now şu anda ücretsiz olarak gözüküyor, ancak ileride tam sürüme çıktığında belirli bir ücret talep edebilir. Açıkçası bu kadar kaliteli bir hizmet veren sistemin cüzi bir para istemesini bile anlayabilirim. Sonuçta uygulama, oyun oynamak için ikinci bilgisayar satın almak yerine bunu tek bilgisayarda yapmanızı sağlıyor.