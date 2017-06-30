Nvidia, Dünyanın En Akıllı Şirketi Seçildi!

MIT Technology Review editörleri tarafından yapılan seçimde Nvidia, bu yıl dünyanın en akıllı şirketi unvanını kaptı.

Günümüzde oyun tutkunlarının yakından tanıdığı ekran kartı üreticisi Nvidia, bilgisayarlar için en güçlü oyunları oynatabilecek canavar ekran kartlarının üreticisi olan şirket olarak tanınıyor ancak Nvidia son dönemlerde sadece bilgisayarlar için ekran kartı üretmekten çok daha öteye giden bir şirket.

Bir süredir Nvidia'nın sürücüsüz otomobiller gibi farklı alanlara da yönelen ve bu alanda dünyaya yön verecek çözümler geliştiren Nvidia, MIT Technology Review editörleri tarafından dünyanın en akıllı şirketi seçildi. Daha önce Tesla gibi dünya teknolojisinde devrim yapabilecek nitelikteki şirketlerin aldığı unvan bu kez yenilikçi teknolojileriyle Nvidia'ya ait.

Elbette grafik işlemcisinin dışında farklı alanlara da yönelen Nvidia'nın bu unvanı kapmasındaki en önemli niteliği en başarılı olduğu grafik işlemcileri. Nvidia, bu noktada bütçesini doğru yöneterek yüksek kar marjına ulaşması ve oyundan ziyade profesyonel kullanıcılara yönelik grafik işlemcileriyle beklenen performansı vermesiyle bu yılın en akıllı şirketi oldu.