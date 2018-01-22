Kripto para madenciliği, bilgisayar donanımlarına olan talebin gün geçtikçe artmasına neden oluyor. Görüntüleme birimi işlemcileri üreten öncü firma Nvidia, özellikle üst sürüm ekran kartlarına stok yetiştirmekte zorlanıyor ve fiyatlar giderek yükseliyor. Bu işe bir dur demek isteyen firma, satış noktalarını sert bir şekilde uyardı.

Bildiğiniz üzere kripto para madenciliği, bilgi işlem gücü yüksek bilgisayar sistemleri sayesinde yapılabiliyor. İşlemci ve ekran kartlarının yoğun olarak kullanıldığı bu para kazanma tekniğinde ne kadar güçlü işlemcileriniz varsa o kadar çok bilgi işliyor ve para kazanıyorsunuz.

İşlemci üreticileri ise kripto para madenciliği ile gün geçtikçe yükselen talebi karşılamakta zorlanmaya başladılar. Özellikle yüksek performans sağlayan parçalara yönelen madenciler, firmaların üretim koşullarını zorlamaya ve fiyatların yükselmesine neden olmaya başladılar.

Nvidia, fiyat yükselişlerinin önüne geçmek için ekran kartlarını tedarik eden perakendicilerle temas kurarak bir kişiye en fazla iki adet ekran kartı satışı yapılması konusunda uyarıda bulundu.

Yükselen fiyatlar kripto para madenciliği yapmayacak kişileri çok etkilemeye başladı. Hemen aşağıdaki tabloda, son aylardaki fiyat artışlarını görebilirsiniz:

Yüksek performanslı serinin temel modeli olan GTX 1050 Ti, yaklaşık 50 dolarlık bir artış yaşamış durumda. Ayrıca piyasadaki en güçlü AMD ekran kartı modelleri olan Radeon RX Vega 56 ve 64, stoklarda tükenmiş durumda. Bu nedenle bir oyun bilgisayarı kurmak şu an pahalıya patlayacak gibi görünüyor.

Nvida oyuncuların bulunduğu hedef pazarı, kripto para madencilerinin bulunduğu pazardan ayırmak istiyor. Söz konusu sınırlamayı getirerek bu konuda ne kadar başarılı olabilirler bilinmez, ancak ürünleri farklı isimlerle sınıflandırmadan mümkün olmayacakmış gibi görünmüyor. Nvidia kendi web sitesi üzerinden kişi başına en fazla iki adet ile satış sınırı getirerek süreci başlatmak istiyor.

Nvida ve AMD gibi diğer üreticiler, stoklara ürün yetiştirmekte ve talepleri karşılamakta bir süre daha zorlanacaklar. Çünkü böylesine yüksek bir talebi kimse beklemiyordu, firmaların üretimi bir anda hızlandırması da imkansız.