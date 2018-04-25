Nvidia, bir kısmı silinmiş görselleri tanımlayıp bu eksik bölgeyi görsel bütünlüğünü koruyarak tamamlayan bir yapay zeka geliştirdi.

Son yıllarda pek çok firma yapay zeka teknolojisi üzerine çalışmalarını sürdürüyor. İlk başlarda kimseyi memnun etmeyen yapay zekalar, aradan geçen 2-3 yıl içerisinde çok ciddi gelişmeler gösterdi. Bu süreçte bozuk fotoğrafları tamamlayan özel bir Nvidia yapay zekası da bulunuyor. Uzun yıllardır geliştirme aşamasında olan bu yapay zeka, Nvidia’nın yayınladığı yeni bir videoya göre son derece ileri seviyede görsel tamamlama işlemine başlamış.

Silinen bölgeleri en doğru şekilde tamamlayan bu yapay zeka, bitişik piksellerden içerik ödünç alarak eksik bölgeyi tamamlamaya çalışıyor. Bu da, Adobe gibi firmaların yapay zekalarından daha kullanışlı olmasını sağlıyor. Adobe da görsellerde eksik bölgeleri dolduran bir yapay zeka üzerinde çalışıyor, ancak onda görselin bilinmesi gerekiyor. Bu da eskiyen ve zamanla bozulan fotoğrafların düzeltilememesine neden oluyor. Nvidia’nın yapay zekası ise en eski fotoğraflarda bile işe yarayabilir.

Nvidia’nın yapay zekası, derin öğrenme sistemini boş veya bozuk alanlarda piksel doldurmak için kullanıyor. Örneğin bir fotoğrafta eksik bir göz varsa, bu bölgeye bir göz ekleyebilir. Bu tarz denemeler daha öncesinde yalnızca diktörtgen olgular üzerinde yapılabiliyorken, yapay zeka teknolojisinin gelişmesi ve daha hızlı şekilde öğrenmeye başlaması, orijinal görsele eklenen parçanın ton gibi değerlerinin birbirine eşitlenmesini ve 3 boyutlu düşünülmesini sağlıyor.

Nvidia’nın yapay zekası için hazırladığı videoda, yapay zekanın özellikle küçük eksikliklerde çok etkili olduğu gözlemleniyor. Görseldeki hasar büyüdükçe ve yapay zekanın örnek doku alması zorlandıkça bazı bozulmalar yaşanabiliyor, ancak teknolojinin geldiği nokta açısından Nvidia’nın sağlam bir iş yaptığını söyleyebilirim.