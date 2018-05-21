NVIDIA, fiyat - performansı ile öne çıkan ekran kartı GeForce GTX 1050'nin geliştirilmiş versiyonunu duyurdu.

NVIDIA, GeForce GTX 1050'nin yeni sunulan ikinci modelinde, geliştirmeden önceki versiyonda olduğu gibi Pascal GP107 GPU kullanılıyor, ancak işlemci daha iyi çekirdek özelliklerine sahip ve bellek arayüzü de geliştirilmiş durumda. Yapılan bu yeni geliştirme sayesinde ekran kartının eskisine oranla tüm özelliklerinin iyileştirildiği de gelen bilgiler arasında.

Ekran kartının RAM'i 2 GB'dan 3 GB'a yükseltildi ve bu sayede oyunların ve ekran kartı ile doğrudan ilişkili programların kullanımında büyük bir performans iyileştirilmesi sağlandı. Diğer yeniliklere kısaca bakmak gerekirse, ekran kartı 768 CUDA çekirdeğe sahip olacak ve 1392 MHz hız ile çalışabilecek. Kullanım esnasında maksimum çekirdek hızı ise 1518 MHz'ye kadar çıkabilecek.

Bellek konusunda ise GTX 1050'ye göre 1 GB'lik bir iyileştirme söz konusu olsa da 3 GB'lik bu bellek, GTX 1050 Ti'ye göre hala 1 GB aşağıda. Hız konusunda ise kart diğer tüm 1050 (Ti) modellerde olduğu gibi 7 Gbps hıza ulaşabilecek ve 96-bit yol arabirimi ve 84 GB/s'lik bant genişlikli bellek ile sunulacak. Kartın 75W TDP'ye sahip olduğu biliniyor ve bu da bağlantı parçası olarak 6 pin bacaklı konnektör kullanılmış olabileceği bilgisini sunuyor.