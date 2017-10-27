Nvidia, yeni tanıttığı GeForce GTX 1070 Ti ekran kartı ile üst seviyede AMD'nin ekran kartlarından hem daha performanslı hem de daha uygun fiyatlı bir çözüm sunuyor.

Nvidia’nın GeForce 10 serisi ekran kartları, hemen herkes için muhteşem bir performans sergilemektedir. Fakat AMD'nin Vega ekran kartlarını tanıtması ile işler biraz daha değişmişti. Vega’lar hem iyi bir performans gösteriyor hem de daha düşük fiyatlı kalıyordu. Fakat Nvidia bu duruma hemen müdahale etti.

Şirket, 449 dolar fiyatı ile GeForce GTX 1070 Ti'yi tanıtarak tüketicilere 399 D-dolarlık Vega 56’dan daha iyi performans gösteren bir ekran kartı sunarken aynı zamanda 499 dolarlık Vega 64’ten de daha uygun fiyatlı bir çözüm yaratmış oluyor. Üstelik GeForce GTX 1070 Ti, GeForce 10 serisinin amiral gemisi olan GTX 1080 ile neredeyse aynı derecede güçlü.

GeForce GTX 1070 Ti satın aldığınızda, amiral gemisi model ile aynı çekirdek saat hızına, CUDA çerkirdek sayısına(2,432'ye 2,560), doku birimlerine(152 vs. 160) ve hız artışına(1.683MHz vs 1.733MHz) sahip olmuş oluyorsunuz. Tek önemli fark; GeForce GTX 1070 Ti’da GTX 1080’de kullanılan GDDR5X yerine GDDR5 bellek kullanılmış olması.

Eğer tam teşekküllü bir GTX 1080 almak istiyorsanız büyük bir bedeli gözden çıkarmanız gerekiyor. Fakat GTX 1070 Ti ile GTX 1080’e yakın bir performans alarak bütçeden tasarruf edebilirsiniz. Özellikle dolar kuru ve vergiler ile iki ekran kartı arasında ülkemizde ciddi bir fiyat farkı oluşacaktır. Ön siparişler 2 Kasım’da başlayacak. Eğer üst seviye bir ekran kartı istiyorsanız, GTX 1070 Ti kesinlikle iyi bir tercih.