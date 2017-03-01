İki devi kıyaslıyoruz. Nvidia sürpriz yaparak satışa sunduğu GTX 1080 Ti'si ile GTX 1080'i kıyasladık. Bakalım, Nvidia bu süreçte ne yapmış.

2016’nın ilkbahar aylarında duyurulup yazın başlarında piyasaya sürülen Nvidia’nın yeni Pascal mimarisine sahip ekran kartlarına bir yenisi eklendi. Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. Peki, bu GTX 1080 Ti ile Pascal’ın ilk temsilcisi GTX 1080 arasında nasıl farklar bulunuyor. Öncelikle burada belirtelim dostlarım. Burada büyük sayılardan bahsediyoruz. Çok büyük sayılardan. Nvidia GeForce GTX 1080’nin ardından büyük merakla beklediğimiz bir başka ekran kartı olan GTX 1080 Ti çıktı ve bize de bu iki ekran kartını karşılaştırma yapma fırsatı doğdu.

Nvidia’nın yaptığı açıklamaya göre, Overclock edilmemiş standart bir GTX 1080’den %35 daha hızlı olan GTX 1080 Ti, ülkemizde satışa sunulmayan ve Amerika’da da sınırlı sayıda satışa sunulan GTX TitanX’den bile daha hızlı olması ile dikkat çekiyor. Şimdi asıl sorumuza gelelim. GTX 1080 ile GTX 1080 Ti arasında ne gibi farklar var.

Nvidia GTX 1080’de 2560 CUDA çekirdeği bulunuyordu. Bu da 4K’lara kadar çıkan oyun performanslarını destekliyordu. GTX 1080 Ti’de ise çekirdek sayısı TitanX ile aynı olarak 3584 CUDA çekirdeğine çıkıyor.

Çekirdek frekansı olarak 1080’nin üstün olduğunu söyleyebiliriz. Normal çekirdek frekansı açıklanmayan GTX 1080 Ti’nin Boost edilmiş frekansı 1600 MHz olarak açıklandı. 1080’de bu ibre Boostlu olarak 1733 MHz, normalde ise 1607 Mhz olarak yer alıyor. Ancak, her şeyin çekirdek frekansı olmadığını belirtelim.

Nvidia GeForce GTX 1080’de 10GB GDDR5X VRAM bulunurken, GTX 1080 Ti’de 11GB GDDR5X VRAM olarak açıklandı.

İki ekran kartı arasında veri yolu bakımından da fark bulunuyor. GTX 1080’de 256-bit bellek veriyolu bulunuyorken, GTX 1080 Ti’de 352-bitlik veriyolu seçilmiş. Bu farktan hemen bahsedeyim. GTX 1080 içim 256-bit veriyolu fazlasıyla yeterliydi. GTX 1080 Ti’de yeterli olmamış ki böyle bir sisteme geçilmiş.

İki kartın güç tüketimi konusunda da farkları bulunuyor. İki ekran kartının da son derece az yakan ekran kartlarından olduğunu söyleyebilirim. Ancak, aynı mimariyi kullanan iki ekran kartında güç istiyorsanız elektriği de vermek zorunda olduğunuzdan Titan X daha fazla güç tüketiyor. GTX 1080’de 180W olan istenilen güç miktarı, GTX 1080 Ti’de 250W’a ulaşmış durumda.

GTX 1080’de GP104 çekirdeği kullanılırken, GTX 1080 Ti’de daha önce GTX TitanX’te de kullanılmış GP102 çekirdeği kullanılmış. İki ekran kartı arasında transistor sayısı da önemli yer kaplıyor. GTX 1080’de 7200 transistor bulunurken, GTX 1080 Ti’de 12000 transistor bulunuyor. GTX 1080 Ti'nin kaç nanometre de üretildiği belli olmasa da Pascal mimarisine sahip olduğu için iki kartın da 16 nm olduğunu düşünüyorum.

699 Dolar'dan satışa sunulan GTX 1080 Ti 1080’in ilk çıktığı zamanda ki fiyatı ile örtüşüyor. GTX 1080 Ti’de çıktığında 599 – 699 Dolar arasında bir fiyattan piyasaya sürülmüştü.

Bu yüzden de önerimize geçecek olursak, eğer yeni ekran kartı alıyorsanız, arasında çok yüksek fiyat farkı olmayan GTX 1080 Ti’yi tercih edebilirsiniz. Ancak elinizde GTX 1080 varsa da, yeni ekran kartına geçmenizi sağlayacak bir ekran kartı olmadığını belirtelim. Tabi çok zenginseniz o başka.