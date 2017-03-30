Nvidia GeForce GTX 1080 Ti İçin Satışa Çıkan Tüm Modeller!

Nvidia'nın çıkardığı üst düzey ekran kartının bulunduğu modeller ve bu modellerin özelliklerini listeledik. Ülkemizde genel olarak 3500 TL'nin üstünde olan kartlar bilgisayarınızı yeni bir boyuta taşıyacak.

Ekran kartı piyasası yeniden kızışmaya başladı. 2016’nın ikinci çeyreğinde duyurulan ve herkes tarafından beğenilen Pascal mimarili ekran kartlarının son temsilcisi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Nvidia GeForce GTX 1080 Ti olarak duyurulan ekran kartı ülkemiz dahil tüm dünyada satışa sunuldu.

Birçok firma bu ekran kartını kendi sistemlerine göre çıkarmaya başladı. Bugün sizlere özellikle Türkiye’de satışa sunulan GeForce GTX 1080 Ti modelleri hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle belirtelim, ekran kartının normal fiyatı 699 dolar olarak açıklandı. Diğer ekran kartları genel olarak daha yüksek olacaktır. Çünkü bu ekran kartının üzerine daha kaliteli soğutma, yazılım desteği gibi farklılıklar sunuyorlar.

ASUS GeForce GTX 1080 Ti

Asus 1080 Ti’yi üç ayrı modelde tanıttı. Bunlar;

ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC: Toplamda üç fan soğutucu ile gelen modelin soğutucu yönünden üst düzey olduğunu söyleyebilirim. Zaten, bu soğutucu ile gelen tüm ekran kartları kullanıcılardan muhteşem yorumlar aldı. Bu modelde kart, oyun ve Overclock olarak iki adımla gücü artırılmıştır. 11010 MHz’lik bir bellek saati ile 1569 MHz ve 1683 MHz hız artırma saatlerine sahiptir. Kart, çift 8-Pin konektörlerle birlikte geldi ve 749 dolardan satışa sunuldu.

ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti: Bu kartta OC serisi gibi üçlü fan soğutması ile birlikte geliyor. Kartın saat hızları, oyun ve overclock olarak ayarlanmıştır. Oyun modu profilinde 11080 MHz’lik bellek saati ve 1480 MHz taban ve 1582 MHz’e kadar çıkabilir. Overclock profilinde ise, 1506 MHz taban hızından 1620 MHz artırma hızına kadar çıkabiliyor. Bu kartta çift 8-Pin konektörlerle geldi ve 719 dolardan satışa sunuldu.

ASUS Turbo Strix GeForce GTX 1080 Ti: ROG ailesinden olmamasına rağmen, ASUS ekran kartlarından birisi olan Turbo Strix, tek fan ile geliyor ve diğer kartlara göre daha uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu kartın hızlarına bakacak olursak, 1480 MHz taban ve 1582 MHz saat hızlarında çalışabiliyor. 8+6 pin konektör ile gelen cihaz, ucuz yollu 1080 Ti isteyenlerin tercihi olabilir. Cihazın 700 dolardan satışa sunulduğunu belirtelim. Bence 20 dolar fazla verip, ROG serisini almak daha mantıklı.

MSI GeForce GTX 1080 Ti

Benimde kalbimde yatan model olan MSI, hem şık hemde güçlü yapısıyla dikkat çekiyor. Toplamda 5 ayrı kart ile çıkan MSI, su soğutma gibi özellikleri ile dikkat çekiyor.

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X: MSI’ın üst düzey kart tasarımına sahip Gaming X modelinin iki önemli özelliği var. Twin Frozr VI soğutma ve Askeri sınıf bileşenleri ile sağlam bir PCB tasarımı bulunuyor. Verimli ısı dağılımı sağlayan 8mm bakır ısı boruları ile donatılan kartın, son derece sağlam olduğunu söylemem gerekiyor. MSI teknolojisi ZeroFrozr teknolojisi sayesinde ekran kartının sıcaklığının 60 dereceği geçmediği sürece fanların dönmeyeceğini belirtelim. Ekran kartının saat hızları 3’e ayrılıyor. Kart sessiz modda, 1480 MHz taban güçten 1582 MHz’e kadar gidiyor. Oyun modunda ise bu sayı 1544 MHz/1657 MHz şeklinde oluyor. OC modunda ise kart 1569 MHz/1683 MHz hızına çıkabiliyor. Ürünün 749 dolardan satışa sunulduğunu belirtelim.

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming: Bu model, Gaming X modelinin benzeridir. Tek farkı, saat hızları konusunda Gaming X’ten biraz daha düşük olması. Ekran kartının saat hızları 3’e ayrılıyor. Kart sessiz modda, 1480 MHz taban güçten 1582 MHz’e kadar gidiyor. Oyun modunda ise bu sayı 1493 MHz/1607 MHz şeklinde oluyor. OC modunda ise kart 1506 MHz/1620 MHz hızına çıkabiliyor. Ürünün 719 dolardan satışa sunulduğunu belirtelim.

MSI GeForce GTX 1080 Ti Armor OC: Twin Forezr V soğutma sistemi olmasına rağmen daha farklı renklerle gelen Armor OC, çok şık duran modellerden birisi. Üst düzey soğutma performansı sunması beklenen kartın, daha düşük ücrete daha yüksek güç sunması bekleniyor. Bu kartın arkasında herhangi bir arka plaka bulunmuyor. Kartın hızına bakacak olursak, 1531 MHz taban ve 1645 MHz üst düzey hıza ulaşabiliyor. Ürünün fiyatı 709 dolar olarak açıklandı.

MSI GeForce GTX 1080 Ti Armor: Bu kart, Armor OC’nin hız aşırma yapılmamış versiyonu olarak gösterilebilir. Daha çok tercih meselesi olarak satın alınacaktır. Hız aşırtma adı altında çıkmamasına rağmen içerisinde bir miktar saat hızı artırılmış olacak. Kartın varsayılan hızı 1480 MHz taban ve 1582 MHz’e çıkan bir özelliği bulunuyor. Kartın fiyatı 705 dolar açıklandı.

MSI GeForce GTX 1080 Ti Sea Hawk EK X: kart hakkında henüz pek bilgi yok. Yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor. Ancak, diğer kartlardan daha güçlü olacaktır çünkü kart sıvı soğutma ile soğutulacak. Fiyatı henüz bilinmiyor.

MSI GeForce GTX 1080 Ti Sea Hawk X: Henüz bir bilgi yok. Su soğutma ile gelecek kart, ilerleyen günlerde piyasaya sürülecektir.

MSI GeForce GTX 1080 Ti AERO OC: MSI’ın Founders Edition kartı, tek fanla çalışan hoş bir karttır. Kart, yeşil ve siyah vurguları ile Quadro serinin bir parçası gibi gözükse dahi aslında GeForce GTX üyesidir. Kartın, 1506 MHz taban, 1620 MHz hız aşırtması bulunuyor. 8+6 konektör bulunan kartın fiyatı 709 dolar olarak açıklandı.

MSI GeForce GTX 1080 Ti AERO: Bu kartın ise AERO OC’un overclock edilmemiş versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Kart 1480 MHz taban hızına ulaşabiliyor ve 1582 MHz, üst düzey hıza çıkabiliyor. Kartın fiyatı 699 dolar olarak belirlendi.

Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti

Gigabyte’ın GTX 1080 Ti için çıkardığı 3 model yer alıyor. Bunlar;

AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition: Gigabyte’ın amiral gemisi konumunda olan Xtreme Edition, 3 adet fan ile bu canavarı soğutmaya çalışıyor. Kartın hızına bakacak olursak, oyun modunda 1607 MHz tabanında, 1721 MHz’e kadar çıkmayı başarıyor. OC modunda ise bu hız 1632 MHz tabanını 1746 MHz artırmaya kadar çıkabiliyor. Kartı çift 8-Pin konektör ile güçlendirdiğimizi söylemem gerekiyor. Kartın fiyatı, 750 dolar olarak açıklandı.

AORUS GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC: Model olarak Xtreme Edition’a benzeyen kartın, tek farkı, Xtreme Edition’a göre biraz daha düşük olması. Kart oyun modunda, 1569 MHz taban hızını 1683 MHz hızına kadar çıkartabiliyor. OC moduna geçildiğinde ise, 1594 taban hızını 1708 MHz’e kadar çıkartabiliyor. Ürünün fiyatı, 719 dolar olarak açıklandı.

Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC: Gigabyte’ın önceki nesil WindForce 3X kartlarına benzeyen soğutma sistemine 1080 Ti’yi takmışlar. Üzerinde 3 x 80mm fanlar bulunuyor. Kart oyun modunda 1518 MHz taban hızında 1632 MHz hızına kadar çıkabiliyor. OC modunda ise 1536 MHz taban hızından 1657 MHz hız aşırtmaya kadar gidiyor. Kartın fiyatı 700 dolar olarak açıklandı.

ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti

Bu kartın son derece şık bir tasarımla geldiğini söylemek gerekiyor. Üçlü fan soğutucu ile gelen kartlar genel olarak kaliteli bir soğutma sistemi sunuyor. Zaten, böyle bir kart alıyorsanız bu kartı soğutacak sistemler de başarılı oluyor. Hız aşırtma konusunda son derece iddialı olan kartları ile dikkat çeken ZOTAC, teknolojisi sayesinde 2000 MHz’in üzerine ekran kartı çıkartabiliyor.

ZOTAC’ın GTX 1080 Ti için yer alan modelleri şu şekilde;

ZOTAC’ın GTX 1080 Ti PGF Extreme

ZOTAC’ın GTX 1080 Ti AMP Extreme

ZOTAC’ın GTX 1080 Ti AMP Edition

ZOTAC’ın GTX 1080 Ti Blower

EVGA GeForce GTX 1080 Ti

EVGA Nvidia’nın referans tasarımına sadık kalan Founders sürümüğ dışında üç ayrı kart tanıttı. Bu kartlarda özel soğutma tasarımlar bulunuyor. Bu kartlar;

EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 Gaming iCX Technology

EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 Elite Gaming Witch iCX Technology

EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 Gaming With iCX Technology

EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC Black Edition Gaming Witch iCX Cooling

Bu kartlar dışında çıkan başka kartlarda bulunuyor ancak ülkemizde satışta olan kartlar arasında popüler olanları sizlere listelemek istedik. 1080 Ti modelinin ülkemizde 3400 TL ile 3900 TL arası olduğunu söyleyebiliriz.