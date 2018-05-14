NVIDIA GTX 1170'in Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı!

Nvidia'nın yeni ekran kartları merakla bekleniyor. Peki şirketin yeni orta-üst seviye ekran kartı GeForce GTX 1170 hangi özelliklere sahip olacak? Fiyatı ne olacak? Ne zaman satışa çıkacak? Tüm soruların yanıtları bu makalede.

Oyun şirketleri, 4K 60fps gibi yüksek çözünürlük ve kare hızları ile ekran kartlarını zorlarken Nvidia’nın yeni ekran kartları da daha fazla merak edilir oldu. İşte en son sızıntılara göre NVIDIA GeForce GTX 1170 ekran kartının oyunculara sunacağı özellikler: (Aşağıda yer alan tüm özellikler sızıntı bilgidir ve resmi olarak teyit edilmemiştir.

Sızıntılara göre GeForce GTX 1170, 104 sınıfı bir GPU tarafından güçlendirilecek. Bu son derece güçlü ekran kartı 2688 CUDA çekirdeğine, 256bit GDDR6 bellek arayüzüne ve GTX GTX 1180’den biraz daha yavaş olan 8 ya da 16 gigabayt 12 Gbps GDDR6 belleğe sahip olacak. 1.5GHz frekansa sahip olan ekran kartı, aşırtma ile frekansı 1.8GHz’e çıkabilecek.

GeForce GTX 1170’in Peak FP32 hesaplama performansının 9.75 TFLOPS civarında olması bekleniyor. Ayrıca ekran kartının ısı tasarım gücü de 140-160W arasında bir değere sahip olacak. Tüm bu değeler, GeForce GTX 1170’in GTX 1080 Ti ayarında bir performansa sahip olacağını fakat Nvidia’nın bir önceki amiral gemisine göre daha az güç tüketeceğini gösteriyor.

Lansman tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama olmadığı için kesin bir bilgi veremiyoruz fakat GeForce GTX 1170’in, 1180 ile birlikte Temmuz ayında tanıtılacağı ve Ağustos ayında satışa sunulacağı söyleniyor. Yine söylentilere göre GTX 1170, GTX 1070’e göre çok daha pahalı olacak. Tahmini fiyat etiketi ise 499 dolar yani 2200 TL (vergisiz) civarında.