Gamescom'da bir GeForce etkinliği düzenlemeyi planlayan Nvidia, şirketin yeni üst düzey ekran kartı GeForce GTX 1180'i bu etkinlikte tanıtmayı planlıyor.

Ekran kartı denince akla ilk gelen marka olan Nvidia, gelecek ay Almanya’nın Köln kentinde düzenlenecek olan Gamescom’da bir GeForce etkinliği düzenlemeyi planlıyor. 20 Ağustos’ta gerçekleşecek etkinlikte yeni oyunların ve uygulamalı demoların yanı sıra Nvidia’nın katılımcılara bazı ‘sürprizleri’ olacak.

Nvidia, GeForce etkinliği sırasında ‘Nvidia’nın Yeni Nesil Ana Akım GPU’su’ başlıklı bir konuşma planlıyor. Şirketin etkinlik sırasında Turing mimarisine dayanan yeni GeForce GTX 1180 ekran kartını duyurması bekleniyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang, yeni grafik kartları için uzun bir süre beklememiz gerekeceğini söylese de Micron tarafından üretimine başlanan GDDR6 bellekleri kullanan GeForce GTX 1180’e ait olduğu iddia edilen mühendis çalışma örnekleri geçtiğimiz ay çevrimiçi olarak sızdırılmıştı.

Sızıntılara göre yeni Nvidia GeForce GTX 1180 3,584 CUDA çekirdeğine, 1.6-1.8GHz frekans hızına ve 16GB kapasiteli GDDR6 belleğe sahip olacak. Bu özellikler, yeni ekran kartının tüm güncel oyunları 4K çözünürlükte 144Hz oynatabileceği anlamına geliyor. Dolayısı ile Acer ya da Asus’un yeni nesil 4K oyuncu monitörlerinden birini almayı düşünenler, GeForce GTX 1180’i fazlasıyla sevecektir.