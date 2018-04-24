Nvidia’nın önümüzdeki aylarda duyurması beklenen yeni ekran kartı GeForce GTX 1180’in özellikleri açıklandı. Cihaz, 13 TFLOPS güç üretebiliyor.

Nvidia, son dönemde sektörden AMD’yi temizlemeye çalışarak kendisine karşı ufak çaplı bir nefret oluşmasına neden oldu. Bu durum yavaş yavaş ortadan kalkarken şirketin yeni ekran kartı olacağı iddia edilen GeForce GTX 1180’in özellikleri sızdırıldı. 8-16GB GDDR6 bellekle birlikte gelecek ekran kartının 699 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Turing GPU mimarisi ile gelmesi beklenen yeni ekran kartının, 16Gbps hızına ulaşabilen 256 bit veri yoluna sahip 8-16GB GDDR6 belleklere sahip olması bekleniyor. Bu özellikleri ile önceki ekran kartı modellerine sağlam bir rakip olarak geldiğini kanıtlayan GTX 1180, sızıntılara göre 3584 CUDA çekirdeğine sahip olacak.

12 nm Turing mimarisi ile geliştirilen cihaz, 1600MHz taban ve 1800 MHz tavan hız olacak şekilde 13 TFLOPS güç üretecek. 4K çözünürlüklü bir oyunu 60FPS açmak için ortalama 6-8 TFLOPS güç üretilmesi gerektiğini göz önünde bulundurursak, bu ekran kartının 8K oyunu 60 FPS’de çalıştırabileceğini öngörebiliriz.

Muhtemelen Temmuz ayında duyurulacak GTX 1180, 1200 dolara mal olan Titan Xp’den çok daha yüksek bir performans sunacak. Ekran kartının 699 dolardan satışa sunulması, PC oyun sektöründe yeni kapıların aralanmasını sağlayacaktır. Nvidia’nın Temmuz’da GTX 1180 ile birlikte 1170, 1160 gibi daha uygun fiyatlı performans kartlarını tanıtıp tanıtmayacağını ilerleyen günlerde öğreneceğiz.