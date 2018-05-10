Nvidia GeForce GTX Ekran Kartlarının Fiyatları Sonunda Düştü!

Kripto para madenciliği nedeniyle artan ekran kartı talebi, aylardır piyasadaki en iyi ekran kartlarının stoklarının erimesine, fiyatların da yükselmesine neden oldu. Nvidia gibi şirketleri üretim konusunda oldukça zorlayan sürecin ardından fiyatlar yeniden normale dönüyor.

Oyun bilgisayarı satın almak ya da toplamak isteyenlerin en büyük sıkıntısı, yükselen ekran kartı fiyatları olmuştu. Piyasadaki en iyi oyuncu kartları, yüksek işlem kapasitelerinden dolayı kripto para madenciliği yapanların hedefine girmiş, bu durum Nvidia gibi üreticileri de zora sokmuştu.

Aylardır yükselen talebe cevap vermek için uğraşan Nvidia yeni üretim merkezleri açarak, üretim miktarını arttırıp fiyatları düşürmeye çalışıyordu. O günler geldi, yeni ekran kartları Nvida’nın internet sitesinde ve perakende mağazalarında yerlerini aldılar. Fiyatlar ise olması gerektiği gibi standart düzeye çekildi.



Nvida ekran kartlarıyla kurulan bir Ethereum madeni

Yeni ekran kartlarının uygun fiyatlarla satışa çıkması, oyuncular için güzel haber. Şu anda en yüksek oyun kartlarından birisi olan 1080 Ti Founders Edition’un fiyatı 699 dolar düzeyinde. Yeni ekran kartlarının en düşük modeli is 3GB’lık hafızaya sahip GTX 1060. Kartın fiyatı 229 dolar olarak açıkalandı.

Kripto para madeniliğinden dolayı artan talep, ekran kartı fiyatlarının 300 dolara kara artmalarına neden olmuştu.

Nvidia ve rakibi olan AMD gibi üreticilerin, söz konusu talebe artık stoklar konusunda hazır olduklarını söyleyebiliriz. Firmaların hedefinde ise sadece kripto para madenciliklerinde kullanılabilecek yeni modeller üretmek var. Böylece aylar boyunca yaşanan kriz dönemi bir daha yaşanmayacak.

Yenilenen stoklara oyuncular dışında en çok ilgi gösteren yine kripto para madencileri olacaktır. Bu nedenle eğer ekran kartı almak için doğru zamanı bekliyorsanız, şimdi tam vakti. Dolar ve TL arasındaki kur farkından dolayı TL bazında yine ucuza gelmeyen bu kartlar, bakalım ülkemizde ilgi görecekler mi?