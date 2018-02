Nvidia'dan Düşük Sistemde En İyi Oynatan Servis: GeForce Now

Geçtiğimiz yıl MacOS için testlerine başlanan Nvidia’nın bulut üzerinden oyun oyna servisi GeForce Now, Windows sürümünü geldi. Binlerce liralık bütçe işi oyun sistemlerine kafa tutması ve oyunculuğun geleceğini değiştirmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda yüksek sistem özellikleri isteyen The Witcher 3 gibi oyunları düşük özelliklere sahip olan MacOS yüklü sistemlerde çalıştırmayı başaran GeForce Now’un performansı umut vericiydi. Platform, şimdi de Windows sürümüyle test edilmeye başlandı.

İlk izlenimlere göre Rainbow Six ve PUBG gibi sevilen oyunları düşük sistem özelliklerine sahip bilgisayarlar üzerinden başarıyla oynatan GeForce Now, rüştünü her geçen gün kanıtlıyor. Temel özelliklere sahip bilgisayarlarda bile akıcı oyun oynamanıza izin veren sistem, çoğu oyun sevdalısının imdadına yetişmekle kalmayıp oyun sektörünün sıçrama yapmasına da neden olabilir.

Temel olarak uzaktaki yüksek özelliklere sahip Nvidia oyun bilgisayarlarına erişmenize olanak sağlayan bulut sistemi olan GeForce Now hakkında henüz şirketin sunduğu detaylı bir bilgi havuzu bulunmuyor. Fakat bulut sistemiyle bağlanılan bilgisayarların GTX 1080Ti gibi GPU’larla güçlendirildiğini biliyoruz. Geçtiğimiz yıl firmanın açıklamarından hareketle, söz konusu oyun sistemlerinin 1500 dolar civarında olduklarını söyleyebiliriz.

GeForce Now istemcisini çalıştırmak için çok güçlü bir PC gerekmiyor. Nvidia’nın açıklamalarına göre Intel HD 2000, GeForce 600 veya Radeon HD 3000 serisi grafik kartları servisten faydalanmak için yeterli. Diğer taraftan Intel i3 3.1 GHz ve 4GB RAM kombinasyonuyla GeForce Now akıcı bir şekilde kullanılabiliyor. Yani günümüzde 4 ila 6 yaşına girmiş bilgisayarlarda bile yakın zamanda piyasaya sürülmüş oyunları oynamak mümkün oluyor.

Tek zorunluluk: Jet hızında ve hiç kopmayan internet bağlantısı. (Hayıflandığınızı duyar gibiyim)

GeForce Now sistemini kullanabilmek için en az 25 Mbps’lik bağlantı hızına sahip olmak gerekiyor. Ancak Nvidia, ideal performansın 50 Mbps’lik bağlantıyla garanti edileceğini söylüyor. Aynı zamanda bu bağlantının bir ethernet kablosu vasıtasıyla sağlanması isteniyor.



Nvidia GeForce Now, Mac ve Windows üzerindeki diğer oyun istemcileri olan Steam, Blizzard’s Battle.net ve Ubisoft Uplay gibi uygulamalarda bulunan ve sizin sahip olduğunu bütün oyunları oynamanıza olanak tanıyor. Bu platformlar üzerinde satılan bütün içerikleri, GeForce Now üzerinden de satın alabiliyorsunuz.

Her şey tamam da cebimizden ne kadar para çıkacak diyenleri de unutmadık, Nvidia da unutmamış zaten. GeForce Now servisini aylık 7.99 dolar karşılığında satın alabiliyorsunuz. Satın alınabilen oyun içerikler dışında ücretsiz olarak paket içinde Overwatch, Call of Duty WWII ve Witcher 3 gibi şaheserler bulunuyor. Nvidia, zamanla platformun daha da genişlemesi için testlerini sürdürüyor.

GeForce Now istemcisi üzerinde oynamak istediğini oyunları, bulut sistemiyle bağlı olduğunuz sunuculara yüklemeniz gerekiyor. İstemciyi bilgisayarınıza indirip abone olduktan sonra oyunları indirirken Steam ya da Uplay benzeri arayüzlerle karşılaşıyorsunuz. Ardından oynamak istediğiniz oyunu seçiyor ve sunucunuza indiriyorsunuz. Bu noktada sizin değil, sunucunuzdaki internet bağlantısının hızı önem kazanıyor. Ancak endişelenmeyin, işin içinde Nvidia var ve bu bir sorun değil. Zira 31.7 GB’lık Witcher 3’ün 10 dakikada kurulumu tamamlanıyor.

GeForce Now hakkında daha çok bilgi almak ve beta testlerine katılmak isterseniz şuraya tıklamanız yeterli.

Eğer AKN olmayan, hızlı bir internet bağlantınız ve ayda sadece oyun için köşeye attığınız 7.99 dolarlık paranız varsa, yeni nesil oyunculuğa hoş geldiniz.