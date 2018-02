Nvidia Grafik Kartı Üretimini Artıracak!

Nvidia son dönemlerde kripto madencilik patlamasından ötürü, artan grafik kartı talebini karşılamak için çalıştıklarını ancak önceliklerinin oyuncular olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Nvida'nın son dönemlerde artan kripto para madenciliği işlemleri için, grafik kartlarının talebine yetişememesi bilinen bir faktör. Hatta talep o kadar çok arttı ki, Nvidia'nın özellikle de GTX 1080 Ti gibi yüksek performanslı ekran kartlarının zaten yüksek olan fiyatı tavan yaptı. Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın yatırımcı toplantısında yaptığı açıklamaya göre, şirket son dönemlerde artan talebi karşılamak için üretimini artıracak.

Toplantı da "Oyuncular için GPU'yu piyasaya sürmek için çok çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, ancak şimdilik en önemlisi arzı yakalamak zorundayız." diye açıklama yapan Huang aslında şu anki talebin çoğunluğu kripto madencilerden gelse de, bu talebin geçici olduğunu bildiklerini, bu yüzden de hala müşterilerinin öncelikle oyuncular olduğunu gayet iyi bildiklerini açıkladı.

Toplantıdan sonra yapılan basın açıklamasında şirketin genel müdür yardımcısı Colette Kress, Nvidia'nın ana odağının her zaman oyuncular olduğunu ve kripto para sektörünün yatırım yapmak için çok fazla dengesiz olduğunu belirtti. Şirket yetkilileri genel anlamda 2017'nin son çeyreğine doğru, kripto para sektörünün satışlarını yükseltmesinde önemli bir etkisinin olduğunu bilse de, bu sektörün geçici olduğuna dikkat çekiyorlar.

Açıkçası Nvidia'nın bugüne kadar ana para kaynakları her zaman oyuncular veya oyuncu sistemleri kuran müşterileri oldu. Her ne kadar kripto para birimleri geleceğin para birimi olacak olsa da, her gün kripto para madenciliğinin farklı bir biçimi veya yöntemi bulunuyor. Nvidia şimdilik ortama ayak uydurup üretimi artırsa da, açıklamalarına göre şirketin ana hedefi ürettikleri grafik işlemcileri oyuncular için daha erişilebilir kılmaya çalışmak olduğu açıkça belli oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz?