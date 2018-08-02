Nvidia GeForce GTX 1180'in Devre Kartı Sızdırıldı

Nvidia'nın yeni canavarı GTX 1180'in tanıtılmasına az bir zaman kala, yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Kartın PCB görüntüleri, bazı özellikleri açığa çıkardı.

Nvidia'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı GTX 1180'in PCB (Baskılı Devre Kartı) görüntüleri ortaya çıktı. Nvidia'nın yeni canavarı GTX 1180 hakkında önemli bilgilere erişmemizi sağlayan bu görüntüler birçok şeyi açıklığa kavuşturuyor.

Gamescom 2018 etkinliğinde tanıtılacak olan GTX 1180'in daha önce de farklı bir devre kartı sızdırılmıştı. Önceden sızdırılan, daha üst seviyede bulunan bir GTX 1180'e ait olduğu düşünülen PCB'nin aksine; bu seferki sızıntı oyuncu odaklı bir GTX 1180'e aitmiş gibi görünüyor. 8 veya 16 GB GDDR6 bellekle gelecek olan GTX 1180, Nvidia'nın üst seviye diğer ekran kartlarında kullandığı gibi 256-bit veri yolu kullanacak. Ayrıca GTX 1180, 8 ve 6 pinli güç konnektörleri ile güç dağıtımını sağlayacak.

Bu ve bunun gibi devre kartları, gelecek nesil ekran kartları için de bazı gizli özellikler barındırır. Bu yüzden gördüğümüz tüm bileşenlerin GTX 1180'de bulunacağına kesin gözüyle bakmak mümkün değil. Sızdırılan PCB'nin, gelecek nesil kartlarda kullanılacak olan 'VirtualLink' USB Type-C bağlantı noktasına sahip olduğu göze çarpıyor.

Gamescom 2018 etkinliğinde tanıtılacak olan yeni nesil GTX 1180'in ardından diğer kartlar da tanıtılacak. Nvidia'nın yeni nesil GTX serisi ekran kartlarıyla ilgili sızdırılan bir diğer yol haritası ise şu şekilde:

NVIDIA GeForce GTX 1180 (30 Ağustos Tanıtım Tarihi)

NVIDIA GeForce GTX 1180+ (30 Eylül Tanıtım Tarihi)

NVIDIA GeForce GTX 1170 (30 Ağustos Tanıtım Tarihi)

NVIDIA GeForce GTX 1160 (30 Ekim Tanıtım Tarihi)

Gamescom etkinliği ile beraber tüm detaylarını öğreneceğimiz Nvidia GTX 1180'in eski nesle göre ciddi performans iyileştirmeleriyle gelmesi bekleniyor. Nvidia'nın gelecekte piyasaya çıkaracağı ekran kartlarıyla ilgili detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.