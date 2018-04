Nvidia’nın önümüzdeki dönemde çıkarması beklenen yeni ekran kartı GTX 1180 Ti’nin benchmark sonuçları ortaya çıktı.

Nvidia’nın uzun bir süredir merakla beklenen GeForce 11 serisinden GTX 1180 Ti’ye ait özellikler sızdırıldı. Eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki birkaç ay içinde, muhtemelen Temmuz ayında duyurulması beklenen ekran kartının piyasadaki ekran kartlarını tokatlayacak özellikleri ortaya çıktı.

10752 CUDA çekirdeği ve turboyla 2.5 GHz hıza ulaşan yeni canavarda, 32GB GDDR6 bellek bulunuyor. GTX 1180 Ti, şirketin en yeni GPU’su GT102’yi kullanıyor. 10 binden fazla CUDA çekirdeği ile gelen bu ekran kartı, 16x2 olacak şekilde 32GB süper hızlı bir GDDR6 belleğe sahip.

1180 Ti, 10752 CUDA çekirdeğiyle bilimsel araştırmalarda sorun yaratmasına rağmen dünyanın en güçlü ekran kartlarından olan GTX Titan V’ye bile fark atıyor. GTX Titan V SLI ile iki ekran kartını bir araya getirse dahi GTX 1180 Ti’nin gücüne yetişemiyor. Bilmeyenleriniz için, GTX Titan V’de 5120 CUDA çekirdeği bulunuyordu.

Titan V’nin kullanım alanı ile 1180 Ti’ın kullanım alanları tam olarak aynı değil. Normalde Titan serisinin daha güçlü bir ekran kartı olduğu gözlemlenir. İki ekran kartının donanım özelliklerini karşılaştırdığımızda Titan V veri yolu hızları dışında hemen hemen her şeyde geride kaldı. Üstelik GTX Titan V’nin fiyatı 3000 dolarken, GTX 1180 Ti’nin 749 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

GTX 1080’e Fark Attı

GTX 1180 Ti, yalnızca Titan V’ye değil 1080 ve 1080 Ti gibi piyasanın güçlü ekran kartlarına da fark attı. 4K Ultra performanslarının kıyaslandığı benchmark sonuçlarında, GTX 1180 Ti’nin 4K’de 1080’e göre 3 kattan daha yüksek FPS aldığı gözlemleniyor. Böyle bir hız, PC alanında yeni teknolojik adımın atılması için yeterli olarak gösteriliyor.

GTX 1180 Ti Fiyatlandırması ve Elite GeForce ile GeForce Edge

Nvidia’nın yeni ekran kartı böylesine yüksek bir performans göstermesine rağmen 749 dolar gibi kendi hızına göre son derece makul bir fiyatla satışa sunuluyor.

Nvidia, bu kartla birlikte kullanıcıların haftada bir oyun güncellemelerini indirme, paylaşma ve hız aşırma profilleri oluşturmalarına izin veren Elite GeForce Experience adında bir hizmet sunuyor. 69 dolardan satışa sunulan bu hizmete kullanıcıların GTX 1180 Ti almadan önce kayıt olması gerekiyor.

Bir diğer hizmetse GeForce Edge olarak açıklandı. 1180 Ti ile birlikte gelen bu hizmet, GTX 1180 Ti’nin çekirdek hızını yükseltme kilidini açar. Ekran kartı piyasaya sürüldüğünde 3 katman halinde geliyor. Siz bu ekran kartını aldığınızda üzerinde Tier 1 bulunuyor. Bu aboneliği aldığınızda hesabınız her ay bir Tier artacak. Tier 2’de, GDDR6 belleğinin yarısı açılır. İlk katmanda ise ROP’ların yarısının kilidi açılır. Her bir katmana aylık 29,99 dolarla erişilebilir. Bu geçişten kurtulmak istiyorsanız da GoForce Edge Plus aboneliğiyle bir kez 69 dolar ödeyip kartın tüm işlevini açabilirsiniz.