Oyuncular, yüksek grafik gücü gerektiren iş yapanlar ve madenciler tarafından merakla beklenen yeni Nvidia GTX 2080/2070 ekran kartları çok yakında tanıtılacak.

Nvidia, Mart ayı sonunda düzenleyeceği GPU Teknolojisi Konferansında (GTC) GTX 2080 ve GTX 2070 ekran kartlarını tanıtacak. 12 nm Ampere grafik mimarisini temel alan yeni kartlar, oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor.

Son birkaç aydır sürekli söylenti halinde dolaşan Ampere mimarisi, henüz Nvidia tarafından resmi olarak açıklanmasa da isimlendirmenin bu şekilde olduğunu gösteren birçok rapor bulunuyor. Volta mimarisini oyuncu kartlarında kullanmadan, direkt olarak Ampere mimarisine geçiş yapacak olan Nvidia, henüz Ampere'nin detaylarını açıklamadı. Ampere başlı başına yeni bir mimari mi, yoksa Volta'nın geliştirilmiş hali mi, merak konusu.

Oyun için "Ampere", Yapay Zeka İçin "Turing"

TSMC'nin yeni 12 nm üretim teknolojisini kullanacak olan Ampere, beraberinde Samsung'un yeni 16 GB GDDR6 bellekleriyle geliyor. Ampere mimarisini kullanan ilk GPU'nun, performans anlamında GP102'nin (GTX 1080Ti) yerine, yonga boyutu ve market konumlandırılması olarak GP104'ün (GTX 1080/70) yerine geçmesi bekleniyor. Yani bu da demek oluyor ki, GTX 1080Ti ayarındaki bir ekran kartını GTX 1080 fiyatına alabileceksiniz.

Bunların dışında, şirketin "Turing" adlı bir mimari hakkında çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Yapay zeka ve makine öğrenimi için tasarlanan bu mimari, adını ünlü bilgisayar bilimci ve matematikçi Alan Turing'ten alıyor. Daha önce ufak değişiklikler yaparak yeni mimari sunduğunu söyleyen Nvidia, bu huyundan vazgeçmiş gibi görünüyor. Görünen o ki Nvidia, iki farklı alan için iki farklı mimari tasarlanmış.

Tabii başlıkta bahsettiğimiz isimlendirmeler henüz kesinleşmiş durumda değil. "2080" ve "2070" ibareleri henüz resmi olarak doğrulanmadı. Nvidia'nın yeni ekran kartlarını 20xx olarak mı, yoksa 11xx olarak mı isimlendireceğini 26-29 Mart arasında düzenlenecek olan GTC'de öğreneceğiz.