Nvidia, Kullanıcılara 50.000 Shadow of Mordor Kodu Dağıtacak

Nvidia, GeForce Experience'e giren kullanıcılara rastgele olara 50.000 Shadow of Mordor kodu dağıtacak.

Nvidia, 10 Ekim’de çıkacak Middle Earth: Shadow of War’un şerefine, GeForce Experience uygulamasına giren kullanıcılara serinin ilk oyunu Middle Earth: Shadow of Mordor’u dağıtacak. Rastgele olarak seçilecek 50.000 kullanıcıya verilecek oyunun toplam değeri 1 milyon dolardan fazla.

Steam kodu hesabıyla gönderilecek Shadow of Mordor, şu anda ülkemizde 59 TL’den satılıyor. Gerek grafik gerekse de oynanış anlamında hala çok iddialı bir yapım olan Shadow of Mordor, ikinci oyunu oynamak isteyen oyunculara kolaylık olması için sürekli böyle kampanyalarla karşımıza çıkıyor.

10 Ekim’de çıkacak yeni oyunu kutladığını söyleyen Nvidia, şansınızı denemek için yapmanız gerekenleri açıkladı. Oyuna sahip olma şansı elde etmeniz için yapmanız gereken tek şey, 25 Eylül’e kadar GeForce Experience’in en son sürümüne giriş yapmak. Bunu yaptıktan sonra eğer 50.000 kişinin arasına girdiyseniz oyun içerisinde yer alan bildirimle bilgilendirileceksiniz.

Nvidia düzenli olarak GFE kullanıcılarına beta kodları ve diğer hediyeler göndermeye devam ediyor. Hem ekran kartı güncelleştirmeleri hem de oyun promosyonlarından yararlanıp birçok ekstra özelliği kullanmak için GeForce Experience’i indirebilirsiniz.