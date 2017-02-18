Rusya’da 31 yaşındaki bir adam, arkadaşıyla girdiği Nvidia mı yoksa AMD mi daha iyi ekran kartı üretiyor tartışması yüzünden arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Yıllardır ekran kartı tarafında Nvidia’nın mı yoksa AMD’nin mi daha iyi ekran kartları ürettiği konusunda hepimiz tartışıyoruz ancak bu tartışmayı abartan iki arkadaşın Nvidia mı yoksa AMD mi tartışması ölümle sonuçlandı.

Rusya’nın Saransk şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Aleksander Trofimov ve 37 yaşındaki arkadaşı Evgeny Lylin, Nvidia’nın mı yoksa AMD’nin mi daha iyi ekran kartı ürettiği konusunda tartışmaya girdi.

Tartışma esnasında sarhoş olan Aleksander Trofimov, arkadaşının AMD’yi savunması üzerine sinirlendi ve arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olay üzerine görülen davada Trofimov, 9.5 yıllk hapis cezasına çarptırıldı.