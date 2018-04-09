Nvidia, bu ay 32-bit işletim sistemlerine verdiği desteği sonlandırıyor. Şirket, 2019’a kadar yalnızca güvenlik güncelleştirmeleri yayınlayacak.

Nvidia, hala milyonlarca kişinin bilgisayarında bulunan 32-bit işletim sistemi desteğine son vereceğini duyurdu. Günümüzde bütün işletim sistemlerinde 64-bit desteği bulunuyor. Bilgisayarın donanımını çok daha rahat bir şekilde kullanabilen 64-bit işletim sistemleri, yıllardan beri 32-bit’in kökünü kazımaya devam ediyordu. Nvidia ise bu durumdan çok sıkılmış olacak ki çok yakında 32-bit işletim sistemine destek vermeyeceğini duyurdu.

Nvidia GeForce GPU 32-bit sürücü desteğini Nisan 2018 itibariyle sonlandıracak Nvidia, bu süreçten sonra oyunculara yeni güncelleme yayınlamayacak. Bu da kullanıcıların GeForce Experience üzerinden veya başka yerlerden yeni güncellemeleri alamayacakları anlamına geliyor. Bu durdurma kararının ardından 8 ay daha güvenlik güncelleştirmelerini vermeye devam edecek şirket, 1 Ocak 2019’dan itibaren ise desteğini tamamen kesiyor.

Windows XP’nin dahi 25 Ekim 2001 yılında 64-bit desteği aldığını göz önünde bulundurursak hala 32-bit işletim sistemini kullanan çok az sayıda insan var. Bu insanlar genelde bilgisayarla pek haşır neşir olmayan, daha çok tek bir oyun oynamaya yönelmiş olanlar. Bu kişiler ekran kartı olarak Nvidia kullanıyorlarsa, ister istemez 64-bit işletim sistemine geçmek zorunda kalabilirler.

32-bit’le çalışan çok eski bir oyun veya uygulama kullanmıyorsanız, muhtemelen sizlerin de en yakın sürede 64-bit’e geçmeniz gerekiyor. Apple’ın uygulamalarda yaptığı 32-bit desteğinin kesilmesinin ardından Nvidia’nın da böyle bir adım atması, teknoloji sektörünün 32-bit gibi eski bir teknolojinin yükünden kurtulmak istediğini herkese gösteriyor.