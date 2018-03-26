Titan V’den Bilimsel Çalışmaları Çöpe Atacak Kronolojik Hata

Nvidia’nın en güçlü ekran kartları arasında yer alan Titan V, bilimsel simülasyonlarda hatalı sonuçlar gösteriyor. Bunun ardında ekran kartında oluşan bir bellek hatası var.

Nvidia’nın 3000 dolardan sattığı GTX Titan V’de büyük sıkıntı yaratacak bir hata keşfedildi. Bilimsel simülasyon iş yüklerinde hatalı sonuçlar çıkartan bir bellek hatasında sahip GTX Titan V, tüm bu gücüne rağmen bilimsel amaçlarla kullanılırken sıkıntı yaşıyor. Nvidia’nın Volta mimarisi ile geliştirilen Titan V ekran kartı, 21,1 milyar transistör ile dünyanın en güçlü ekran kartlarından biri. Yine de bu kartın oyunlar için geliştirilmediğini hatırlatalım.

Nvidia GTX Titan V, bilimsel simülasyonları çalıştırırken hatalı sonuçlar veriyor. Bu hatalı sonuçlar da, tüm bilimsel çalışmayı tehlikeye sokabiliyor. The Register’a konuşan ismini vermek istemeyen bir mühendis, Titan V’nin belirli koşullar altında güvenilir sonuçlar üretmekten aciz olduğunu açıkladı. Kartın ardı ardına aynı hesaplamaları yaparken sürekli farklı sonuçlar ürettiğini belirten mühendis, bundan dolayı kartın kullanılamaz olduğunu belirtti.

Bilimsel çalışmalarda oluşturulan simülasyonlar için güç sağlayan GTX Titan V, kronolojik bir sorunla karşı karşıya. Mühendisin test ettiği dört Titan V kartının ikisinde yaşanan bu sorun, Nvidia’nın başına ciddi işler açabilir.

Bilim insanları, güvenilir veriler üretilirken donanıma güvenmek zorundadırlar. Eğer donanım doğru çalışmazsa, testlerin sonucunun çöpe atılması gerekir. Geçen sene satışa sunulan Titan V de pek çok bilimsel araştırmada yanlış sonuçlar doğurmuş olabilir. Nvidia GTX Titan V’nin yaptığı şey, bir hesap makinesinin 2x2’yi 5 bulmasıyla hemen hemen aynı olarak gösteriliyor. Bilim insanlarına yanlış sonuçlar veren ekran kartı, geçtiğimiz sene boyunca pek çok hatalı bilimsel çalışmanın oluşmasını sağlamış veya bu bilimsel çalışmaları yavaşlatmış olabilir.