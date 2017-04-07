NVIDIA'nın Bombası Pascal, Apple ile Buluşuyor!

NVIDIA'nın ürettiği en güçlü ekran kartı mimarisi olan Pascal, sonunda Apple Mac ile bir araya geliyor.

Nvidia, Pascal tabanlı grafik kartları GTX 1000 serisi için MacOS sürücülerinin yakında çıkacağını duyurarak, Apple'a yatırım yaptı. Apple ürünleri asla oyun yetenekleri ile bilinmedi ama Apple masaüstü sistemleri uzun zamandır PCI-Express ekran kartı seçeneğinden faydalanılıyordu. Ne var ki Apple, silindir biçimli tasarımı kullanarak, NVIDIA ile işbirliğinden bir süreliğine vazgeçmişti. Apple'ın Mac Pro tasarımını önemli ölçüde değiştirmeyi düşündüğünü bilen Nvidia oyuna hazır. Muhtemelen yeni Apple masaüstü modelleri NVIDA ekran kartları ile donatılacak.

Nvidia'nın bu eylemi gerçekleştirmesi için yeterli sebep mevcut: Donanımının istediği yerde çalışmasını sağlamak, kendini dünyanın tartışmasız en üst düzey grafik kartı üreticisi kılmak ve insanların zihinlerinde ön planda tutulmak ana nedenler. Apple cihalarını desteklemek, işin çok küçük bir parçası olabilir; ancak Apple ile işbirliği gerekenleri yapmak bolca kar ve pazar payı anlamına geliyor.